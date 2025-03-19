Между ЕС и США разворачивается торговая война, стороны вводят друг против друга пошлины. В такой войне не может быть победителей, уверена экс-еврокомиссар по торговле Сесилия Мальмстрем.
Кто победит в торговой войне США и Евросоюза?
Торговые отношения между Евросоюзом и Соединенными Штатами еще больше обострились после заявления Брюсселя о введении ввозных пошлин на американские товары на общую сумму 26 миллиардов евро.
Это стало ответом ЕС на 25-процентные пошлины на европейские сталь и алюминий, введенные администрацией президента США Дональда Трампа.
Шведка Сесилия Мальмстрем, еврокомиссар по торговле в 2014-2019 годах, во время первого президентства Трампа, признает, что имеет место «определенно обостряющийся конфликт».
По ее мнению, любой, кто думает, что одна из сторон может в нем «победить», в принципе не понимает природу торговых войн.
«В этой игре проиграть могут только обе стороны», - отметила Мальмстрем в интервью DW.
И добавила, что потребители и рядовые граждане теряют больше всего, когда цены растут и оказывают негативное влияние на инфляцию, рабочие места и экономический рост.
Тарифная политика Трампа вызывает всеобщее беспокойство
Экс-еврокомиссар называет «чудесный золотой век, который принесут Америке пошлины на импорт», иллюзией, которую разделяют лишь немногие экономисты.
«Может быть, президент Трамп и окружен несколькими из них, но около 95% экономистов во всем мире считают, что торговые тарифы - не самая лучшая идея», - уверена Мальмстрем.
Руководство Евросоюза заявило о своем принципиальном неприятии торговых тарифов.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) констатирует, что высокие пошлины негативно влияют на цепочки поставок.
«Они вселяют неуверенность в экономику. Под угрозой оказываются рабочие места, цены растут», - подчеркнула она, общаясь с журналистами в Брюсселе, когда в четверг, 13 марта, было объявлено о введении Брюсселем ответных пошлин на американские товары.
Тарифная политика Трампа вызывает всеобщее беспокойство из-за рисков, которые она таит в себе для экономики США.
Ухудшающиеся данные отчетов и сдержанные прогнозы по поводу влияния тарифов на уровень инфляции заставили несколько банков и аналитиков с Уолл-стрит понизить оценки роста крупнейшей экономики мира.
ЕС: наши торговые отношения с США - «самые важные в мире»
На кону, несомненно, очень многое. ЕС характеризует трансатлантические торговые отношения как «самые важные в мире». По информации Еврокомиссии, в 2023 году объем торговли товарами и услугами между Евросоюзом и США составил 1,6 триллиона евро.
Американский президент Дональд Трамп уже давно жалуется, что у Евросоюза в торговле с США большой профицит.
Согласно данным Брюсселя, в 2023 году экспорт ЕС в Соединенные Штаты в общей сложности составил 503 миллиарда евро, а импорт - 347 миллиардов.
В секторе услуг, с другой стороны, уже у ЕС торговый дефицит на 109 миллиардов евро.
Одно из слабых мест Европы, которое особенно беспокоит Сесилию Мальмстрем, работающую сейчас в вашингтонском Институте международной экономики Петерсона, - это автомобильная промышленность.
«Она является мишенью для президента Трампа. Не только немецкий автопром, но и (европейская - ред.) автомобильная индустрия в целом. Трамп уже оказывает на нее влияние», - продолжает Мальмстрем, имея в виду и шведский автоконцерн Volvo в ее родном городе Гётеборге.
«Цены на сталь и алюминий уже создают им проблемы, поскольку это сырье необходимо для автоиндустрии. Австопроизводители боятся, что не за горами и импортные пошлины на их продукцию. Автомобильная промышленность в Европе сейчас очень уязвима», - сетует Мальмстрем.
Европейские автоконцерны неоднократно предупреждали об опасности торговых тарифов, особенно в то время, когда отрасль борется с конкурентами из Китая и тенденцией к деиндустриализации на всем континенте, а также испытывает трудности с переходом на выпуск электромобилей.
Хильдегард Мюллер (Hildegard Müller), глава Объединения немецкой автопромышленности (VDA), убеждена, что экспорт из ЕС в США пострадает, если Трамп повысит ввозные пошлины на автомобили из Евросоюза.
«Это также сделало бы их дороже для потребителей и повлияло бы на рост и процветание по обе стороны Атлантики. Торговые тарифы в размере 25%, о которых сейчас говорит Трамп, - это провокация», - пояснила Мюллер в комментарии для DW.
Непредсказуемый итог переговоров США и ЕС
В период работы на посту еврокомиссара по торговле Сесилия Мальмстрем вела переговоры с Робертом Лайтхайзером, с 2017 по 2021 год являвшимся торговым представителем США в первой администрации Дональда Трампа.
Итогом тех переговоров стало двустороннее соглашению о снижении торговых тарифов, которое было согласовано в августе 2020 года.
Однако по поводу результата возможных нынешних переговоров Мальмстрем обеспокоена из-за непредсказуемой переговорной стратегии президента Трампа.
«На этот раз все гораздо сложнее, потому что вы не знаете, какую цель преследует Трамп. Он наказывает нас за непопулярное (у властей США - ред.) регулирование хайтек-индустрии, за нечестное поведение в торговле, за Гренландию, за что угодно. Как можно вести переговоры в такой обстановке?», - задает риторический вопрос экс-еврокомиссар.
Учитывая озвученную Трампом угрозу ввести в апреле более целенаправленные импортные пошлины, она считает, что ситуация может еще больше обостриться, при этом уточняя, что такая эскалация не будет спровоцирована ЕС.
«Евросоюз не будет продолжать эскалацию. Но тарифы, которые американцы вводят против нас, незаконны. Они противоречат правилам ВТО и совершенно необоснованны. Поэтому мы должны дать отпор», - рекомендует Мальмстрем.
Торговый конфликт плох и для США, и для ЕС
По ее выражению, Брюссель должен быть готов к затяжному и потенциально разрушительному конфликту и использовать «механизм ЕС против принудительных мер», разработанный в конце 2023 года.
Тогда Китай ввел торговые ограничения против Литвы, после того как ее власти дали согласие на открытие Тайванем своего представительства в Вильнюсе.
До сих пор механизм не применялся, но Евросоюз выработал его для использования в возможных будущих спорных ситуациях.
По словам Сесилии Мальмстрем, если ЕС решит, что действия Трампа равносильны «экономическому принуждению», Брюсселю, возможно, придется впервые прибегнуть к этому механизму.
В таком случае, делится Мальмстрем, Евросоюз будет иметь законные полномочия принять ответные меры.
«Это могут быть торговые тарифы, другие рестрикции или ограничения на (американский - ред.) экспорт, это может повлиять на инвестиции или госзакупки.
Спектр потенциальных инструментов довольно широк», - говорит бывший еврокомиссар.
Однако на данный момент она надеется, что соглашение с США все еще возможно, несмотря на нынешнее введение тарифов обеими сторонами, что необходимо для «переговоров на равных».
«Никто не хочет, чтобы это продолжалось годами. Промышленность в Европе уже страдает, и ущерб для США также будет большим», - подвела итог Сесилия Мальмстрем.