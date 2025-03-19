Кто победит в торговой войне США и Евросоюза?

Тарифная политика Трампа вызывает всеобщее беспокойство из-за рисков, которые она таит в себе для экономики США.

Ухудшающиеся данные отчетов и сдержанные прогнозы по поводу влияния тарифов на уровень инфляции заставили несколько банков и аналитиков с Уолл-стрит понизить оценки роста крупнейшей экономики мира.

ЕС: наши торговые отношения с США - «самые важные в мире»

На кону, несомненно, очень многое. ЕС характеризует трансатлантические торговые отношения как «самые важные в мире». По информации Еврокомиссии, в 2023 году объем торговли товарами и услугами между Евросоюзом и США составил 1,6 триллиона евро.

Американский президент Дональд Трамп уже давно жалуется, что у Евросоюза в торговле с США большой профицит.

Согласно данным Брюсселя, в 2023 году экспорт ЕС в Соединенные Штаты в общей сложности составил 503 миллиарда евро, а импорт - 347 миллиардов.

В секторе услуг, с другой стороны, уже у ЕС торговый дефицит на 109 миллиардов евро.

Одно из слабых мест Европы, которое особенно беспокоит Сесилию Мальмстрем, работающую сейчас в вашингтонском Институте международной экономики Петерсона, - это автомобильная промышленность.

«Она является мишенью для президента Трампа. Не только немецкий автопром, но и (европейская - ред.) автомобильная индустрия в целом. Трамп уже оказывает на нее влияние», - продолжает Мальмстрем, имея в виду и шведский автоконцерн Volvo в ее родном городе Гётеборге.