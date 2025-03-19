Сегодня ночью злоумышленники вновь пробрались в магазин Anna, находящийся в деревне Анна в Ярвамаа, разбив окно. Спонтанным вторжением это явно не было; очевидно, что кража была спланирована заранее.
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ФОТО ⟩ В эстонской деревне воры снова обчистили магазин, ночные кражи в котором происходят с интервалом в три года
По словам заведующей магазином Лайне Халлика, сигнал о возможном взломе она получила в 4 часа ночи. «Я сразу позвонила продавцу. Когда мы подходили к магазину, то увидели, что кто-то ходит вокруг него с фонариком, и это заставило нас понервничать, - рассказала она. - Мы на всякий случай походили кругами».