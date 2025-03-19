ФОТО В эстонской деревне воры снова обчистили магазин, ночные кражи в котором происходят с интервалом в три года

По словам заведующей магазином Лайне Халлика, сигнал о возможном взломе она получила в 4 часа ночи. «Я сразу позвонила продавцу. Когда мы подходили к магазину, то увидели, что кто-то ходит вокруг него с фонариком, и это заставило нас понервничать, - рассказала она. - Мы на всякий случай походили кругами».

К счастью, когда заведующая и продавец подошли поближе к магазину, оказалось, что это сотрудник охранной компании Forus, моментально приехавший после получения сигнала тревоги. По словам Халлика, в магазине установлено видеонаблюдение, и изображение с камер она может видеть прямо со своего телефона. «На основании картинки я понимала, что воры уже ушли, - указала она. - Я также сказала об этом охраннику, и тогда мы осмелились вместе войти в магазин».