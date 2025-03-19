В четверг цена на электричество совершит резкий скачок

В Латвии и Литве электроэнергия в четверг будет стоить немного меньше, чем в Эстонии - 89,48 евро за мегаватт-час. В Финляндии ее стоимость будет на 2,9% выше и составит в среднем 93,30 евро за мегаватт-час. Выше всего средняя стоимость электроэнергии в системе Nord Pool поднимется в этот день на востоке Дании, где она составит 111,63 евро за мегаватт-час.

Самой высокой - 280 евро за мегаватт-час - биржевая цена на электроэнергию будет в Эстонии в четверг вечером, с 19 до 20 часов, а самой низкой - с 13 до 14 часов, когда она упадет до 3,55 евро.

В феврале средняя цена в эстонской ценовой зоне Nord Pool составила 151,85 евро за мегаватт-час, что на 101,1% больше, чем в феврале 2024 года, когда средняя месячная цена составила 75,52 евро за мегаватт-час. По сравнению с январем средняя биржевая цена выросла на 65%.