Во вторник поздно вечером в Пыльвамаа грузовик вылетел с дороги в кювет. В результате аварии у автомобиля был поврежден топливный бак; значительное количество топлива вылилось на землю.
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Грузовик вылетел в кювет, из поврежденного бака вылилось большое количество топлива
Авария произошла примерно в 22 часа в деревне Кикка в Ряпинаской волости. Там грузовик съехал с дороги, задняя часть прицепа застряла на дороге и перекрыла одну полосу движения. Сама машина провалилась в кювет глубиной несколько метров.