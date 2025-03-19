Ср, 19.03.2025
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Условия
Согласие
EST
ENG
Редактор дня
(+372) 666 2304
Cообщи
Для подписчиков

Грузовик вылетел в кювет, из поврежденного бака вылилось большое количество топлива

Перевод: Павел Соболев
Copy
Автомобиль спасателей. Иллюстративное фото.
Автомобиль спасателей. Иллюстративное фото. Фото: Sille Annuk

Во вторник поздно вечером в Пыльвамаа грузовик вылетел с дороги в кювет. В результате аварии у автомобиля был поврежден топливный бак; значительное количество топлива вылилось на землю.

Авария произошла примерно в 22 часа в деревне Кикка в Ряпинаской волости. Там грузовик съехал с дороги, задняя часть прицепа застряла на дороге и перекрыла одну полосу движения. Сама машина провалилась в кювет глубиной несколько метров.

Из-за удара о большой камень в кювете у грузовика оказался поврежден 200-литровый топливный бак. Дизельное топливо вылилось и просочилось в почву. К сожалению, спасателям не удалось предотвратить масштабную утечку топлива. Около 23:00 за грузовиком приехал эвакуатор, и на месте происшествия возобновилось нормальное движение.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх