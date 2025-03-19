Задержание крупных браконьеров в прошлом году стало исключительным случаем, за которым стояла долгая работа Департамента окружающей среды. В то же время ежедневный контроль за любительской рыбалкой остается для инспекторов рутинной задачей.
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Масштабное расследование завершилось: задержаны крупные браконьеры
В 2023 году в Эстонии инспекторы Департамента окружающей среды инициировали 908 разбирательств по правонарушениям, из которых 131 пришлось на Пярнумаа. Больше всего случаев было зафиксировано в Харьюмаа (201).