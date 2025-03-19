Финансирование автобусных маршрутов, пересекающих границы Таллинна, зависит от новой коалиции

Автобусные маршруты, пересекающие границы Таллинна и соседних волостей, финансируются городом, волостью и государством, но в этом году государство на эти цели денег не выделило. Министерство и Таллинн надеются, что новое правительство примет решение о выделении средств на автобусные маршруты. Пока неясно, будет ли финансирование осуществляться через Центр общественного транспорта или в виде прямого пособия, сообщает ERR.