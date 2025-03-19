Автобусные маршруты, пересекающие границы Таллинна и соседних волостей, финансируются городом, волостью и государством, но в этом году государство на эти цели денег не выделило. Министерство и Таллинн надеются, что новое правительство примет решение о выделении средств на автобусные маршруты. Пока неясно, будет ли финансирование осуществляться через Центр общественного транспорта или в виде прямого пособия, сообщает ERR.
Финансирование автобусных маршрутов, пересекающих границы Таллинна, зависит от новой коалиции
Исполнительный директор Северо-Эстонского центра общественного транспорта Андрус Нилиск обратился в Министерство регионального развития и сельского хозяйства, выразив обеспокоенность тем, что, поскольку постановление министерства не предусматривает с этого года выделение финансирования Центру общественного транспорта, то центр не сможет продолжать выполнять свои обязательства в прежнем виде.
До сих пор такие маршруты финансировались на основе трехсторонних договоров, то есть в сотрудничестве города, центра общественного транспорта и волости. Центр общественного транспорта получает необходимые средства от государства.
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