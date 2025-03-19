Reuters: США сворачивают противодействие гибридной войне России

По данным Reuters, несколько американских агентств в сфере национальной безопасности прекратили скоординированные усилия по противодействию диверсиям, дезинформации и кибератакам со стороны России.

Тем самым Вашингтон ослабил давление на Москву, подталкивая ее к прекращению войны против Украины, пишет агентство в среду, 19 марта, со ссылкой на действующих и бывших американских должностных лиц.

Не менее семи ведомств

В 2024 году Джо Байден, занимавший тогда должность президента США, распорядился создать рабочие группы для мониторинга действий РФ на фоне предупреждений спецслужб об усилении российской гибридной войны против западных стран.

В усилиях по противодействию диверсиям и дезинформации под руководством Совета по национальной безопасности США участвовали не менее семи агентств в сотрудничестве с европейскими союзниками, сообщили Reuters семь бывших чиновников, состоявших в этих рабочих группах.

Работа зашла в тупик

Перед инаугурацией нынешнего президента США Дональда Трампа представители Байдена проинформировали новую администрацию об этих усилиях и настоятельно рекомендовали продолжать мониторинг российской кампании.

Но после вступления Трампа в должность 20 января большая часть работы зашла в тупик, сообщили агентству одиннадцать действующих и бывших официальных лиц.

В частности, при новой администрации прекратились регулярные заседания с европейскими союзниками, а Совет национальной безопасности приостановил официальную координацию усилий различных американских ведомств, в том числе ФБР, министерства внутренней безопасности и Госдепартамента, указывается далее.

Источники также сообщили, что СНБ прекратил проведение регулярных встреч по этой проблематике с европейскими официальными лицами.

При этом Reuters не удалось выяснить, распоряжался ли Трамп о прекращении работы по мониторингу российской гибридной войны.