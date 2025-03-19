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Веб-полицейский: люди легко поддаются мошенникам

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Интернет-мошенники. Иллюстративное фото
Интернет-мошенники. Иллюстративное фото Фото: FAMILY STOCK/Shutterstock
  • Мошенники - искусные манипуляторы, и создание ложного представления - их работа.
  • Нельзя передавать свои банковские данные и PIN-коды посторонним.
  • Полиция рекомендует начинать инвестирование через свой банк, а не в интернете.

Веб-полицейский Кагуского полицейского участка Яннар Коэметс помогает жителям Валгамаа, Вырумаа и Пыльвамаа, которые стали жертвами мошенников и потеряли деньги. В среднем за рабочую неделю он получает около 15 обращений. В прошлом году Кагуский полицейский участок возбудил сто дел о мошенничестве, общий ущерб от которых составил почти 240 000 евро. Среди пострадавших половина были жителями Валгамаа, 35% - Вырумаа и 15% - Пыльвамаа.

- Как действуют мошенники и почему в Валгамаа так много пострадавших?

- Мошеннические звонки чаще всего поступают на русском языке. В Валгамаа больше людей, владеющих этим языком, поэтому они могут легче вовлекаться в разговор. Если попросить собеседника говорить по-эстонски, звонок обычно сразу прерывается.

Основная цель мошенников -получить личные данные человека. Самые распространенные схемы - это сообщения с просьбой обновить банковские данные, перейдя по ссылке. Некоторые жертвы теряют таким образом крупные суммы, поскольку их убеждают вложиться в сомнительные валюты.

Мошеннические схемы постоянно меняются. Ранее от имени полиции отправлялись поддельные судебные повестки или поступали звонки якобы из банка или правоохранительных органов с просьбой подтвердить личные данные.

В социальных сетях активно распространяются мошеннические розыгрыши: пользователю приходит сообщение с поздравлением о выигрыше, после чего у него просят контактные данные. Затем с ним связываются мошенники. Также в интернете часто рекламируются «выгодные возможности заработка», которые оказываются фиктивными. В итоге жертву убеждают передать свои банковские данные.

Более того, мошенники могут оформлять быстрые кредиты на имя пострадавшего. Обычно жертвы узнают об этом только спустя несколько месяцев, когда получают требования от коллекторов.

Подобные схемы распространены по всему Балтийскому региону. Большинство мошенников действуют из-за границы. Тех, кто пытался провернуть подобное в Эстонии, удавалось быстро задержать.

- Можно ли вернуть деньги?

- Пострадавшие, обращаясь в полицию, надеются, что им помогут вернуть деньги. Однако полиция занимается расследованиями, но не возвратом средств. Поэтому в случае подозрения на мошенничество рекомендуется сразу же связаться с банком - он может заблокировать или отменить перевод.

- Кто становится жертвами мошенников?

- Попасться может любой человек - как с высшим образованием, так и с начальным. Мошенники обладают навыками психологического воздействия и подстраивают свой подход под интересы жертвы. Например, если человек одинок, ему может написать «симпатичный мужчина» или «милая девушка» с предложением «дружить». В другом случае, если у человека есть интерес к инвестициям, мошенники могут предложить «выгодные вложения».

Некоторые жертвы даже после предупреждений со стороны близких или полиции продолжают переводить деньги мошенникам. Их убеждают в «выгодных инвестициях» с обещаниями высокой прибыли за короткий срок. Однако в итоге эти деньги никогда невозможно вывести.

- Как защититься от мошенников?

- Если вам звонит или пишет незнакомец, лучше не вступать с ним в контакт, никогда не сообщайте посторонним свои банковские данные и PIN-коды, не переходите по подозрительным ссылкам и не подтверждайте операции, не разобравшись в их сути.

Если есть сомнения, обсудите ситуацию с близкими или проконсультируйтесь с веб-полицейским. Официальные учреждения всегда используют почтовые адреса с окончанием «ee» Если письмо якобы от полиции, но пришло с hotmail.com, это явный признак мошенничества.

Для защиты от фишинга и вредоносного ПО в Эстонии создано приложение Encrypted DNS (для устройств Apple) и сервис dns.cert.ee (для Android), который помогает блокировать мошеннические сообщения.

Многие люди устанавливают слишком высокие лимиты на переводы в интернет-банке. Если снизить дневные и месячные лимиты, мошенники не смогут сразу вывести крупные суммы. Полезно завести несколько банковских счетов: один для ежедневных расходов, другой - для хранения крупных сумм.

Кроме того, важно быть осторожным при оплате онлайн-покупок. Если на Facebook Marketplace товар продается по подозрительно низкой цене, а продавец Катя просит перевести деньги Максиму в Литву, это может быть мошенничество.

- Какие схемы наиболее опасны для жителей Южной Эстонии?

- Самые крупные суммы люди теряют при мошеннических инвестициях. Мошенники начинают общение через Telegram или WhatsApp, отправляют поддельные сертификаты, подтверждающие, что они якобы работают на официальной бирже. Жертва видит, как «растет ее прибыль», но при попытке вывести деньги ее просят сделать дополнительный взнос. Именно в этот момент многие понимают, что их обманули.

Некоторые пострадавшие пишут мошенникам, что обратятся в полицию. В ответ им звонят «агенты Интерпола», которые обещают помочь вернуть деньги, но просят оплатить «процессуальные расходы». В результате человек теряет еще больше денег.

Полиция рекомендует начинать инвестиции только через свой банк, а не в интернете.

- Как отличить мошеннический интернет-магазин?

- В соцсетях нередко создаются поддельные магазины, где продают товары по заниженной цене. Если на сайте нет контактных данных продавца, это уже повод насторожиться. Также стоит проверить адрес компании в Google Maps - если «офис» находится в лесу или на пляже, это явный признак мошенничества.

Одной из новых схем мошенников является рассылка сообщений от имени Meta Business владельцам бизнес-страниц в Facebook. В таких письмах говорится о нарушении «правил использования», а затем предлагается перейти по ссылке, после чего мошенники получают полный доступ к аккаунту.

Захваченные аккаунты затем используются для распространения мошеннических схем: злоумышленники рассылают сообщения друзьям владельца аккаунта, просят занять деньги или перевести средства на банковский счет. Мне самому приходило уведомление «Вы пытались войти в Facebook?». Если вы не совершали никаких действий, никогда не переходите по таким ссылкам.

Чтобы защитить свой аккаунт, необходимо включить двухфакторную аутентификацию. Самый безопасный способ - использование генератора кодов, который каждые несколько секунд создает новый уникальный код для входа. Полиция не может восстановить украденный аккаунт, поэтому пользователям приходится обращаться в службу поддержки соцсети самостоятельно.

По данным Департамента информационных систем, треть получателей фишинговых писем переходит по мошенническим ссылкам, а пятая часть из них вводит свои личные данные.

Я всегда советую совершать сделки только при личной встрече. Недавно в интернет-группе Валгамаа был опубликован пост о девушке, которая ранее была осуждена за мошенничество, но снова попыталась продавать товары. Если ввести ее имя в поисковик, можно найти предупреждения о ней и даже решение суда.

В конце прошлого года я заметил в интернет-сообществах анонимные просьбы о помощи. В одном случае просили пожертвования на организацию детского дня рождения и покупку подарков, в другом - деньги на еду. Однако человек, который хотел сделать пожертвование, заметил, что сообщение было размещено с фальшивого аккаунта.

Жителям Эстонии также часто рассылаются запросы на дружбу в социальных сетях от профилей, где на аватарке изображен человек в больничной палате. В сообщении говорится: «Я скоро уйду из этого мира и хочу оставить вам свое большое состояние». Жертвами таких схем становятся те, кто надеется таким образом быстро разбогатеть. В итоге мошенники просят предоставить банковские реквизиты для перевода «наследства» или требуют деньги за нотариальные услуги и банковские переводы.

Также случается, что человек заказывает в зарубежном интернет-магазине брендовые товары по низким ценам, но через месяц заказ так и не приходит, а сам сайт уже исчезает. Если покупатель ввел на таком сайте данные своей банковской карты, мошенники могут позже использовать их для кражи денег. В таких случаях необходимо немедленно заблокировать карту.

Веб-полицейские также предупреждают родителей о рисках, связанных с использованием платформы Ome TV. Через этот сервис можно общаться по видеосвязи с незнакомыми людьми со всего мира. Однако среди пользователей могут оказаться люди, занимающиеся неподобающим поведением, например, требующие отправить им интимные фотографии.

Если на улице незнакомец подошел бы к вам и попросил показать личные фотографии на телефоне, вряд ли кто-то согласился бы. Однако в интернете люди ведут себя иначе и становятся более доверчивыми. Я настоятельно рекомендую общаться только с теми, кого вы уже знаете лично.

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