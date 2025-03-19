Веб-полицейский: люди легко поддаются мошенникам

- Как действуют мошенники и почему в Валгамаа так много пострадавших?
- Мошеннические звонки чаще всего поступают на русском языке. В Валгамаа больше людей, владеющих этим языком, поэтому они могут легче вовлекаться в разговор. Если попросить собеседника говорить по-эстонски, звонок обычно сразу прерывается.
Основная цель мошенников -получить личные данные человека. Самые распространенные схемы - это сообщения с просьбой обновить банковские данные, перейдя по ссылке. Некоторые жертвы теряют таким образом крупные суммы, поскольку их убеждают вложиться в сомнительные валюты.
Мошеннические схемы постоянно меняются. Ранее от имени полиции отправлялись поддельные судебные повестки или поступали звонки якобы из банка или правоохранительных органов с просьбой подтвердить личные данные.
В социальных сетях активно распространяются мошеннические розыгрыши: пользователю приходит сообщение с поздравлением о выигрыше, после чего у него просят контактные данные. Затем с ним связываются мошенники. Также в интернете часто рекламируются «выгодные возможности заработка», которые оказываются фиктивными. В итоге жертву убеждают передать свои банковские данные.
Более того, мошенники могут оформлять быстрые кредиты на имя пострадавшего. Обычно жертвы узнают об этом только спустя несколько месяцев, когда получают требования от коллекторов.
Подобные схемы распространены по всему Балтийскому региону. Большинство мошенников действуют из-за границы. Тех, кто пытался провернуть подобное в Эстонии, удавалось быстро задержать.
- Можно ли вернуть деньги?
- Пострадавшие, обращаясь в полицию, надеются, что им помогут вернуть деньги. Однако полиция занимается расследованиями, но не возвратом средств. Поэтому в случае подозрения на мошенничество рекомендуется сразу же связаться с банком - он может заблокировать или отменить перевод.