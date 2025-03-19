Веб-полицейский: люди легко поддаются мошенникам

- Кто становится жертвами мошенников?

- Попасться может любой человек - как с высшим образованием, так и с начальным. Мошенники обладают навыками психологического воздействия и подстраивают свой подход под интересы жертвы. Например, если человек одинок, ему может написать «симпатичный мужчина» или «милая девушка» с предложением «дружить». В другом случае, если у человека есть интерес к инвестициям, мошенники могут предложить «выгодные вложения».

Некоторые жертвы даже после предупреждений со стороны близких или полиции продолжают переводить деньги мошенникам. Их убеждают в «выгодных инвестициях» с обещаниями высокой прибыли за короткий срок. Однако в итоге эти деньги никогда невозможно вывести.

- Как защититься от мошенников?

- Если вам звонит или пишет незнакомец, лучше не вступать с ним в контакт, никогда не сообщайте посторонним свои банковские данные и PIN-коды, не переходите по подозрительным ссылкам и не подтверждайте операции, не разобравшись в их сути.

Если есть сомнения, обсудите ситуацию с близкими или проконсультируйтесь с веб-полицейским. Официальные учреждения всегда используют почтовые адреса с окончанием «ee» Если письмо якобы от полиции, но пришло с hotmail.com, это явный признак мошенничества.

Для защиты от фишинга и вредоносного ПО в Эстонии создано приложение Encrypted DNS (для устройств Apple) и сервис dns.cert.ee (для Android), который помогает блокировать мошеннические сообщения.