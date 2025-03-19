КАТРИ РАЙК Нарве нужны не просто учителя, говорящие по-эстонски

При этом государство не планирует разрабатывать новые учебные материалы для классов, переходящих на эстонский язык. В итоге на учителей возлагается еще одна обязанность, к которой они могут быть не готовы - создание собственных учебных материалов.

Ситуация в школах складывается непростая. И станет еще труднее, ведь в следующем году преподавание на эстонском языке начнется также во 2-х и 5-х классах. В целом, учителя 1-х классов по всей Эстонии смотрят на ситуацию с оптимизмом и уверены, что дети справляются. Однако природоведение на эстонском языке в 4-х классах стало настоящим испытанием - и для учеников, и для их родителей и учителей. А вот ситуация с учениками, имеющими особые образовательные потребности, выглядит довольно печально.

В следующем году русскоязычным ученикам предстоит столкнуться и с изучением истории, где эстонские события рассматриваются в мировом контексте. При этом даже для эстоноязычных школьников учебные тексты часто оказываются непростыми. В 5-м и 6-м классах в программу также включат литературу. Согласно государственному учебному плану, учащимся придется прочитать довольно много книг - и сделать это на настоящем эстонском языке. В списке «Гарри Поттер», «Приключения Калле-сыщика» и «Старинные народные сказки» Крейцвальда.