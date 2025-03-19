Проблема учителей в Нарве, которые сейчас работают в 1-х и 4-х классах, вовсе не в эстонском языке - они его знают. Это подтвердил двухнедельный государственный надзор, проводящийся в школах. Конечно, у учителей, говорящих дома на русском языке, часто есть акцент, а командировки, которые могли бы помочь его устранить, просто не вписываются в их плотный рабочий график. С другой стороны, этнические эстонцы, которых принимают на работу в школы, часто не имеют педагогического образования. И это еще одна проблема, требующая решения, пишет мэр Нарвы Катри Райк (СДПЭ).
КАТРИ РАЙК ⟩ Нарве нужны не просто учителя, говорящие по-эстонски
На самом деле учителя, которые, несмотря на трудности, преподают на эстонском языке в переходных классах, - настоящие герои нашего времени. Особенно те, кто способен вдохновлять учеников заговорить.
Ни для кого не секрет, что учителю проще говорить 45 минут самому, чем добиваться ответов от учеников, сидящих за партами. Однако проводящийся на эстонском языке урок - это занятие, где говорит не только учитель, но и и ученики. Со стороны кажется, что учителей хорошо подготовили и объяснили им, что такое интегрированное обучение предмета и языка, но простые и эффективные приемы обучения не всегда применяются в классе. Например, один из таких методов - «говорящие стены», где размещены наглядные подсказки, помогающие формулировать фразы, такие как «сегодня девятнадцатое марта». Однако, что удивительно, далеко не во всех классах стены «говорят».
Именно Нарва стала первым городом среди местных самоуправлений, где прошла совместная проверка Министерства образования и науки и Языкового департамента.
Почему именно Нарва? Потому что Нарва расположена сами знаете где. Хорошо, что министр Каллас поддержала просьбу мэра заранее предупредить школы о визите, хотя бы за несколько дней. Как власти Нарвы, мы предложили, чтобы проверки в школах проводили местные опытные руководители детских садов и чиновники - ведь хорошо, когда на урок приходит знакомый человек.
Основная цель проверки - оценить владение эстонским языком среди учителей. Однако по итогам первой недели оказалось, что проверять, по сути, особо нечего. Так что Нарва оставила инспекторов с носом. Хотя впереди еще шесть недель, проверки продлятся до 2 мая.
Таким образом, учителя, преподающие на эстонском языке в Нарве, становятся самыми проверяемыми педагогами в Эстонии. В некоторых школах проверка Языкового департамента прошла всего за несколько недель или месяцев до начала нынешнего крупномасштабного государственного надзора. Я полностью согласна с теми работниками образования, которые, испытывая большее или меньшее чувство обиды, говорят, что эстонская школа перешла от поддержки учителей к их контролю. Это разворот на 180 градусов.
Я полностью согласна с теми работниками образования, которые, испытывая большее или меньшее чувство обиды, говорят, что эстонская школа перешла от поддержки учителей к их контролю
Всегда важно, как именно проводится проверка. Все начинается уже с того, с каким выражением лица проверяющий заходит в класс. Изначально обратную связь давать не планировалось, или, по крайней мере, это не было четко разъяснено ни администрации школ, ни учителям. Теперь, однако, учителя могут ознакомиться с отзывами через директора, а при необходимости, вероятно, и пообщаться с проверяющими. Будет ли это происходить через директора или напрямую, пока неясно. Однако городские власти Нарвы убеждены, что обратная связь должна быть неотъемлемой частью проверки.
К счастью, проверка охватывает и руководство школ. Планируются двух- и трехчасовые беседы с администрацией. С этим трудно не согласиться: именно директор и завуч должны быть первыми, кто посещает уроки. Уже в этом году для нарвских руководителей школ организуют специальные курсы. Правда, заметно, что те, кто раньше работал в классах с языковым погружением, чувствуют себя увереннее. Однако все как один говорят, что учебники, предназначенные для эстонских школ, слишком сложны для учеников, начинающих учиться на эстонском.
При этом государство не планирует разрабатывать новые учебные материалы для классов, переходящих на эстонский язык. В итоге на учителей возлагается еще одна обязанность, к которой они могут быть не готовы - создание собственных учебных материалов.
Ситуация в школах складывается непростая. И станет еще труднее, ведь в следующем году преподавание на эстонском языке начнется также во 2-х и 5-х классах. В целом, учителя 1-х классов по всей Эстонии смотрят на ситуацию с оптимизмом и уверены, что дети справляются. Однако природоведение на эстонском языке в 4-х классах стало настоящим испытанием - и для учеников, и для их родителей и учителей. А вот ситуация с учениками, имеющими особые образовательные потребности, выглядит довольно печально.
В следующем году русскоязычным ученикам предстоит столкнуться и с изучением истории, где эстонские события рассматриваются в мировом контексте. При этом даже для эстоноязычных школьников учебные тексты часто оказываются непростыми. В 5-м и 6-м классах в программу также включат литературу. Согласно государственному учебному плану, учащимся придется прочитать довольно много книг - и сделать это на настоящем эстонском языке. В списке «Гарри Поттер», «Приключения Калле-сыщика» и «Старинные народные сказки» Крейцвальда.
Я не уверена, что учителя в школах с переходным обучением раньше сами читали все эти книги на эстонском, но еще есть время. Хорошо, что в Таллинне методический центр взял на себя задачу поддержки учителей и готовит для них специальные рабочие листы. А как с этим обстоят дела в Маарду, Кохтла-Ярве, Силламяэ, Нарве? Похоже, придется налаживать тесное сотрудничество с Таллинном - возможно, они согласятся поделиться своими адаптированными учебными материалами.
Eсли бы 1 сентября наступило завтра, в Нарве не хватало бы 75 учителей-предметников, владеющих эстонским на уровне B2 или C1
На самом деле проблема серьезная. Если бы 1 сентября наступило завтра, в Нарве не хватало бы 75 учителей-предметников, владеющих эстонским на уровне B2 или C1. Особенно острая нехватка ощущается среди учителей математики и начальных классов, говорящих на эстонском. Конечно, есть надежда, что десять или даже несколько десятков нынешних педагогов еще успеют сдать языковой экзамен, но дефицит все равно остается значительным. А про ситуацию в детских садах можно даже не говорить: там не хватает более ста помощников воспитателей, которые должны владеть эстонским хотя бы на уровне B2. Впрочем, здесь государство дало год на адаптацию: те, кто хочет сохранить работу, уже начали изучать эстонский.
Частично решить проблему могут люди с педагогическим образованием, которые живут в Нарве, но сейчас не работают в школах. Таких в городе более ста человек. Конечно, Нарва приглашает учителей со всей Эстонии: зарплата чуть меньше 3000 евро, а арендное жилье в полупустом городе найти относительно легко.
Но свой методический центр нам нужен однозначно. Формально в городе их уже три, но четкого видения и слаженного сотрудничества не хватает. Нам необходимо пространство, куда каждый учитель будет чувствовать себя желанным гостем. Этот центр должен стать местом, где можно найти ментора и пригласить его на урок или найти опытного учителя, у которого можно побывать на занятии. Здесь должны получать поддержку и начинающие педагоги, и те, кому требуется пройти небольшое обучение по конкретным методическим вопросам. Ведь нам нужен не просто учитель, говорящий по-эстонски, а качественное образование на эстонском языке.