Удары по Украине и России после разговора Путина с Трампом: Москва и Киев обвиняют друг друга

«Точно заверений и только слов Путина, что он дает приказ не бить по энергетике, этого мало. Почему? Потому что эта война сделала нас очень практичными людьми, — сказал Зеленский. — Пример — вчерашний удар после слов Путина, что ударов по энергетике и гражданской инфраструктуре не будет. Он сказал, что отдал приказ. И после этого было 145 ударных дронов, четыре ракеты С-300, две баллистические ракеты "Искандер". Удары были по железной дороге, по предприятиям аграрной продукции, также поврежден 21 гражданский дом. Слов недостаточно».

«И если у нас будет такая договоренность, будет список объектов — он у нас есть — список гражданских, энергетических, инфраструктурных объектов (этот список мы также обязательно подготовим и дадим нашим партнерам), и если русские не будут бить по нашим объектам, то мы не будем бить по их объектам», — добавил Зеленский.

Зеленский также сообщил, что в среду поговорит с президентом США. «Сегодня у меня будет контакт с президентом Трампом. Мы сегодня будем обговаривать детали следующих шагов. Ну и, думаю, что услышу от него детали его разговора с Путиным», — сказал журналистам президент Украины.