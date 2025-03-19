По данным Эстонского общества охотников, в последнее время снова участились нападения волков на собак. В конце прошлой недели как минимум две собаки подверглись нападению лесных хищников.
Эстонская пенсионерка, взяв в руки вилы, отбила свою собаку от волка
Первое нападение произошло 14 марта на заднем дворе хутора в деревни Кыо, расположеннной поблизости от поселка Вастселйина в Вырумаа. Местная жительница, пенсионерка Хельги Куузик рассказала изданию Эстонского общества охотников, что три дня подряд ходила к ветеринару, чтобы выходить свою собаку, на которую напал волк. «Ужасно, что волки уже приходят во двор», - сказала Куузик.
По словам женщины, в пятницу она пошла за дровами в сарай и увидела, как поблизости от сарая бродит волк. Незадолго до этого Хельги спустила свою собаку Панду с привязи, и очень скоро волк впился в нее зубами. Собака Панда заверещала, Хельги это услышала и побежала посмотреть, что случилось. В итоге Хельги начала ужасно кричать, взяла вилы в руки для устрашения волка, и, к счастью, волк все же отпустил собаку.
В результате нападения Панда получила серьезные травмы, у нее сломано ребро, на теле синяки. «У собаки воспаление надкостницы, опухоль и жидкость в брюшной полости», - сказала Куузик. По словам пенсионерки, собака все это время только спит, мало на что реагирует, не ест и не пьет.
Хельги также выразила обеспокоенность понесенными расходами. Особенно с точки зрения того, кто в конечном итоге покроет понесенные затраты на лечение собаки. «Я пенсионерка, и расходы, связанные с собакой, очень высоки. Меньше чем за сто евро вообще нельзя зайти к ветеринару», - беспокоится она.
По словам Куузик, волки стали очень смелыми. «Раньше я тут устраивала что-то вроде детских лагерей, но теперь не отважусь приглашать сюда детей, вдруг во двор придет волк».
Второе нападение произошло вечером 16 марта в Мярьямаа, когда волк напал на собаку, которая находилась на прогулке.
Житель Мярьямаа Андри Паю рассказал изданию Эстонского общества охотников, что собака стала жертвой нападения во время исследования окрестностей. «Моя мама пошла вечером гулять с собакой на пустырь за котельной. В какой-то момент собака увидела кого-то в направлении леса и побежала навстречу», - рассказал Паю.
Мгновение спустя он услышал верещание, а позднее увидел издалека пятерых животных размером со свою собаку Иву, немецкую овчарку. «Только волки и могли это быть, - признал он. - Мы искали собаку два часа и наконец нашли Иву мертвой на опушке леса».
Он никогда раньше не видел волков в этих местах, но друзья и знакомые говорили, что встречали в Мярьямаа нескольких особей.
О происшествии также сообщили и местным охотникам. Сезон охоты на волков закончился в конце февраля. Однако Департамент окружающей среды может выдать специальные разрешения на охоту на виды, находящиеся под угрозой исчезновения, по обоснованному запросу.