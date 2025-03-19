Эстонская пенсионерка, взяв в руки вилы, отбила свою собаку от волка

Первое нападение произошло 14 марта на заднем дворе хутора в деревни Кыо, расположеннной поблизости от поселка Вастселйина в Вырумаа. Местная жительница, пенсионерка Хельги Куузик рассказала изданию Эстонского общества охотников, что три дня подряд ходила к ветеринару, чтобы выходить свою собаку, на которую напал волк. «Ужасно, что волки уже приходят во двор», - сказала Куузик.

По словам женщины, в пятницу она пошла за дровами в сарай и увидела, как поблизости от сарая бродит волк. Незадолго до этого Хельги спустила свою собаку Панду с привязи, и очень скоро волк впился в нее зубами. Собака Панда заверещала, Хельги это услышала и побежала посмотреть, что случилось. В итоге Хельги начала ужасно кричать, взяла вилы в руки для устрашения волка, и, к счастью, волк все же отпустил собаку.

В результате нападения Панда получила серьезные травмы, у нее сломано ребро, на теле синяки. «У собаки воспаление надкостницы, опухоль и жидкость в брюшной полости», - сказала Куузик. По словам пенсионерки, собака все это время только спит, мало на что реагирует, не ест и не пьет.