Circle K: ослабление доллара способствует снижению цен на нефть в нашем регионе

С момента вступления Трампа в должность в январе курс доллара по отношению к евро ослаб более чем на 5%, и если эта тенденция сохранится, это поможет удерживать цены на топливо в еврозоне на более низком уровне. Кроме того, на снижение цен на нефть влияет экономическая ситуация в США, которая страдает от последствий тарифной политики, а также растущее предложение на нефтяном рынке.

В последние дни цена на сырую нефть на мировом рынке колебалась в пределах нескольких процентов, однако цена на бензин вернулась к уровню начала марта и теперь на 7% выше, чем в первую неделю месяца.

«Местные розничные цены зависят не только от мировых котировок нефти, но и от закупочных цен на моторное топливо, государственных налогов и уровня конкуренции на рынке, поэтому цены на нефть и готовую продукцию не всегда движутся синхронно», - прокомментировал руководитель отдела ценообразования на моторное топливо Circle K Индрек Сасси.

«Тем не менее, существует давление на снижение цен на топливо, поскольку, помимо ослабления доллара, китайская экономика по-прежнему не набрала обороты несмотря на то, что Китай является одним из крупнейших потребителей топлива в мире», - добавил он.