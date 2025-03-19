Глобальный рынок нефти испытывает трудности с поддержанием стабильных цен из-за более низкого, чем ожидалось, спроса, что приводит к увеличению доступного объема нефти. Поскольку на топливном рынке готовая продукция приобретается за доллары США, потребители еврозоны выигрывают от ослабления доллара, вызванного тарифной политикой президента США Дональда Трампа.
Circle K: ослабление доллара способствует снижению цен на нефть в нашем регионе
С момента вступления Трампа в должность в январе курс доллара по отношению к евро ослаб более чем на 5%, и если эта тенденция сохранится, это поможет удерживать цены на топливо в еврозоне на более низком уровне. Кроме того, на снижение цен на нефть влияет экономическая ситуация в США, которая страдает от последствий тарифной политики, а также растущее предложение на нефтяном рынке.
В последние дни цена на сырую нефть на мировом рынке колебалась в пределах нескольких процентов, однако цена на бензин вернулась к уровню начала марта и теперь на 7% выше, чем в первую неделю месяца.
«Местные розничные цены зависят не только от мировых котировок нефти, но и от закупочных цен на моторное топливо, государственных налогов и уровня конкуренции на рынке, поэтому цены на нефть и готовую продукцию не всегда движутся синхронно», - прокомментировал руководитель отдела ценообразования на моторное топливо Circle K Индрек Сасси.
«Тем не менее, существует давление на снижение цен на топливо, поскольку, помимо ослабления доллара, китайская экономика по-прежнему не набрала обороты несмотря на то, что Китай является одним из крупнейших потребителей топлива в мире», - добавил он.
По словам Сасси, внутренний спрос в Китае остается слабым, уровень безработицы растет, а дополнительное давление оказывают американские тарифы. Китайское правительство объявило о разработке нового пакета стимулирующих мер, направленных на поддержку роста зарплат и снижение финансовых нагрузок. Это должно повысить уверенность потребителей и вернуть экономику на путь запланированного роста.
«Кроме того, на цены в ближайшие месяцы повлияет решение стран ОПЕК. По последнему прогнозу аналитической компании Goldman Sachs, ожидается, что с апреля страны ОПЕК+ увеличат объемы добычи, однако звучат и противоположные мнения, предполагающие, что добыча останется на прежнем уровне, что позволит удерживать цену на нефть выше 70 долларов за баррель», - отметил Сасси.
Последние экономические показатели США в любом случае оказались хуже прогнозов: индекс деловой активности Empire State Manufacturing Index упал до минимального за 12 месяцев уровня, а февральский розничный товарооборот в США вырос всего на 0,2%, что в три раза ниже ожиданий. В результате прогнозируемый рост мирового спроса на нефть был снижен с 1,1 млн баррелей в сутки до 0,9 млн, а средний прогнозируемый уровень цен на нефть марки Brent в 2025 году был пересмотрен с 78 до 75 долларов за баррель.
«На объемы поставок топлива на мировой рынок также влияют атаки Украины на российский энергетический сектор. Например, после удара 14 марта по нефтеперерабатывающему заводу в Туапсе пожары продолжались несколько дней. В субботу был снова атакован шестой по величине в России Волгоградский НПЗ, принадлежащий Лукойлу, а сегодня ночью удар пришелся по нефтехранилищу Роснефти в Краснодаре», - прокомментировал Сасси.
«Стремление к прекращению огня в Украине - благородная цель, однако существует еще один аспект: устойчивое перемирие может привести к отмене санкций и возвращению российской нефти на мировой рынок, что дополнительно снизит цены. Однако, как показывает практика, нельзя исключать и введение новых, более жестких санкций против России», - подчеркнул он.