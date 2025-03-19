В живописном уголке волости Кадрина, где находится туристический центр Арбавере, дикие животные - частые гости. Здесь можно встретить рысей, косуль, зайцев и даже водных обитателей. Однако во вторник утром хозяева центра стали свидетелями более необычного зрелища - прямо перед их домом появился медведь, который, похоже, недавно проснулся от зимней спячки.
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ВИДЕО ⟩ Неожиданный гость: медведь с шумом забрался на дерево
«Сначала он бродил по краю поля в поисках еды, а потом вдруг с легкостью взобрался на дерево - так что только треск веток раздавался вокруг. Немного посидев там, он спустился и продолжил свой путь в сторону соседнего двора», - так описал поведение медведя хозяин туристического центра Тыну Мяги, наблюдавший за происходящим.