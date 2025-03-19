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ВИДЕО Неожиданный гость: медведь с шумом забрался на дерево

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Молодой медвежонок проснулся от спячки на базе отдыха Арбавере.
Молодой медвежонок проснулся от спячки на базе отдыха Арбавере. Фото: Kuvatõmmis videost

В живописном уголке волости Кадрина, где находится туристический центр Арбавере, дикие животные - частые гости. Здесь можно встретить рысей, косуль, зайцев и даже водных обитателей. Однако во вторник утром хозяева центра стали свидетелями более необычного зрелища - прямо перед их домом появился медведь, который, похоже, недавно проснулся от зимней спячки.

«Сначала он бродил по краю поля в поисках еды, а потом вдруг с легкостью взобрался на дерево - так что только треск веток раздавался вокруг. Немного посидев там, он спустился и продолжил свой путь в сторону соседнего двора», - так описал поведение медведя хозяин туристического центра Тыну Мяги, наблюдавший за происходящим.

По его словам, это не первый случай появления медведя в окрестностях. «Пару лет назад один косолапый уже проходил через наш двор по ночам. Дикие животные не подходят слишком близко к дому, но для начинающего фотографа-натуралиста здесь настоящий рай - можно встретить и косуль, и рысей, и зайцев, и даже водных животных».

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