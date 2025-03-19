Ср, 19.03.2025
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Условия
Согласие
EST
ENG
Редактор дня
(+372) 666 2304
Cообщи

Девять месяцев неизвестности позади. Женская сборная Эстонии по фехтованию наконец нашла главного тренера

Copy
Женская сборная Эстонии по фехтованию наконец нашла главного тренера.
Женская сборная Эстонии по фехтованию наконец нашла главного тренера. Фото: Tairo Lutter

С прошлого лета оставшаяся без наставника женская сборная Эстонии по фехтованию наконец получила главного тренера. Руководство Федерации фехтования решило пригласить на эту должность эстонца Самуила Камински, проживающего в Норвегии.

После того как открытые конкурсы не принесли результата, Федерация фехтования перешла к целевым предложениям. Несмотря на то, что рассматривалось несколько кандидатов, после недолгих раздумий выбор пал на Камински.

«Просто посмотрите его резюме. Он очень известный тренер и, к тому же, связан с Эстонией, хоть и живет в Норвегии», – отметил президент Федерации фехтования Пеэтер Ярвелайд, говоря о первом и нынешнем (!) наставнике ветерана сборной Ирины Эмбрих.

«Мы хотели достичь внутреннего мира в команде, а он как человек не конфликтный. Это было главным пожеланием как со стороны правления, так и со стороны спортсменок», – подчеркнул Ярвелайд еще одно преимущество Камински, которое не указано в его резюме.

Президент Союза фехтования Пеэтер Ярвелайд и новый главный тренер сборной Самуил Камински.
Президент Союза фехтования Пеэтер Ярвелайд и новый главный тренер сборной Самуил Камински. Фото: Facebook @EestiVehklemisliit

Кроме того, он отметил, что новый тренер за годы работы подготовил многих эстонских судей. «Благодаря ему у нас есть очень хорошие арбитры международного уровня».

На вопрос о том, насколько сложно было уговорить Камински занять этот пост, Ярвелайд ответил: «В целом он был в курсе ситуации. Он патриот Эстонии и согласился взять на себя эту нелегкую ношу».

Хотя назначение Камински было утверждено на заседании правления во вторник вечером, на предстоящий этап Кубка мира в Марракеше он не поедет – времени на организацию поездки оказалось слишком мало. Таким образом, на соревнованиях тренерские обязанности продолжит выполнять Эмбрих.

«Дальше Камински уже полноценно приступит к работе, планируя подготовку к чемпионату Европы и чемпионату мира на недели и дни вперед», – подтвердил Ярвелайд. Он также добавил, что, хотя новый наставник остается жить в Норвегии, он будет приезжать в Эстонию или другие места в зависимости от согласованных тренировочных сборов.

Причина, по которой тренер не переезжает в Эстонию, проста: в Осло он руководит местным фехтовальным клубом Bygdøy, где занимает должность главного тренера.

Самуил Камински

Самуил Камински родился 15 октября 1964 года в Таллине и начал заниматься фехтованием в десять лет под руководством Сима Китти.

В 1977 году перешел к тренеру Валерию Романову, а три года спустя получил звание мастера спорта.

Впервые стал чемпионом Эстонии в 1984 году в соревнованиях по фехтованию на рапире. В общей сложности на его счету два индивидуальных и четыре командных титула чемпиона Эстонии в этом виде оружия.

Самуил Камински.
Самуил Камински. Фото: Facebook @EestiVehklemisliit

Камински начал тренерскую карьеру в 1984 году в Таллиннской спортивной школе Морского района. В разные годы он дважды занимал пост старшего тренера женской сборной Эстонии по шпаге – с 1994 по 1996 год и с 1999 по 2004 год.

Его самая известная ученица – Ирина Эмбрих (в девичестве Замковая).

С 2004 года Камински работает в Норвегии, где возглавляет фехтовальный клуб Bygdøy.

Источник: ESBL

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх