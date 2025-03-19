С прошлого лета оставшаяся без наставника женская сборная Эстонии по фехтованию наконец получила главного тренера. Руководство Федерации фехтования решило пригласить на эту должность эстонца Самуила Камински, проживающего в Норвегии.
Девять месяцев неизвестности позади. Женская сборная Эстонии по фехтованию наконец нашла главного тренера
После того как открытые конкурсы не принесли результата, Федерация фехтования перешла к целевым предложениям. Несмотря на то, что рассматривалось несколько кандидатов, после недолгих раздумий выбор пал на Камински.
«Просто посмотрите его резюме. Он очень известный тренер и, к тому же, связан с Эстонией, хоть и живет в Норвегии», – отметил президент Федерации фехтования Пеэтер Ярвелайд, говоря о первом и нынешнем (!) наставнике ветерана сборной Ирины Эмбрих.
«Мы хотели достичь внутреннего мира в команде, а он как человек не конфликтный. Это было главным пожеланием как со стороны правления, так и со стороны спортсменок», – подчеркнул Ярвелайд еще одно преимущество Камински, которое не указано в его резюме.
Кроме того, он отметил, что новый тренер за годы работы подготовил многих эстонских судей. «Благодаря ему у нас есть очень хорошие арбитры международного уровня».
На вопрос о том, насколько сложно было уговорить Камински занять этот пост, Ярвелайд ответил: «В целом он был в курсе ситуации. Он патриот Эстонии и согласился взять на себя эту нелегкую ношу».
Хотя назначение Камински было утверждено на заседании правления во вторник вечером, на предстоящий этап Кубка мира в Марракеше он не поедет – времени на организацию поездки оказалось слишком мало. Таким образом, на соревнованиях тренерские обязанности продолжит выполнять Эмбрих.
«Дальше Камински уже полноценно приступит к работе, планируя подготовку к чемпионату Европы и чемпионату мира на недели и дни вперед», – подтвердил Ярвелайд. Он также добавил, что, хотя новый наставник остается жить в Норвегии, он будет приезжать в Эстонию или другие места в зависимости от согласованных тренировочных сборов.
Причина, по которой тренер не переезжает в Эстонию, проста: в Осло он руководит местным фехтовальным клубом Bygdøy, где занимает должность главного тренера.
Самуил Камински
Самуил Камински родился 15 октября 1964 года в Таллине и начал заниматься фехтованием в десять лет под руководством Сима Китти.
В 1977 году перешел к тренеру Валерию Романову, а три года спустя получил звание мастера спорта.
Впервые стал чемпионом Эстонии в 1984 году в соревнованиях по фехтованию на рапире. В общей сложности на его счету два индивидуальных и четыре командных титула чемпиона Эстонии в этом виде оружия.
Камински начал тренерскую карьеру в 1984 году в Таллиннской спортивной школе Морского района. В разные годы он дважды занимал пост старшего тренера женской сборной Эстонии по шпаге – с 1994 по 1996 год и с 1999 по 2004 год.
Его самая известная ученица – Ирина Эмбрих (в девичестве Замковая).
С 2004 года Камински работает в Норвегии, где возглавляет фехтовальный клуб Bygdøy.
Источник: ESBL