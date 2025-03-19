Девять месяцев неизвестности позади. Женская сборная Эстонии по фехтованию наконец нашла главного тренера

Причина, по которой тренер не переезжает в Эстонию, проста: в Осло он руководит местным фехтовальным клубом Bygdøy, где занимает должность главного тренера.

Самуил Камински

Самуил Камински родился 15 октября 1964 года в Таллине и начал заниматься фехтованием в десять лет под руководством Сима Китти.

В 1977 году перешел к тренеру Валерию Романову, а три года спустя получил звание мастера спорта.

Впервые стал чемпионом Эстонии в 1984 году в соревнованиях по фехтованию на рапире. В общей сложности на его счету два индивидуальных и четыре командных титула чемпиона Эстонии в этом виде оружия.

Самуил Камински. Фото: Facebook @EestiVehklemisliit

Камински начал тренерскую карьеру в 1984 году в Таллиннской спортивной школе Морского района. В разные годы он дважды занимал пост старшего тренера женской сборной Эстонии по шпаге – с 1994 по 1996 год и с 1999 по 2004 год.

Его самая известная ученица – Ирина Эмбрих (в девичестве Замковая).

С 2004 года Камински работает в Норвегии, где возглавляет фехтовальный клуб Bygdøy.

Источник: ESBL