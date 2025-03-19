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В первый день астрономической весны в Эстонии ожидается до 10 градусов тепла

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Начало астрономической весны ознаменуется в Эстонии относительно теплой погодой.
Начало астрономической весны ознаменуется в Эстонии относительно теплой погодой. Фото: Sander Ilvest

Астрономическая весна начнется в четверг, 20 марта, в 9:02. По прогнозу Агентства окружающей среды, в четверг температура воздуха в Эстонии поднимется местами до 10 градусов тепла.

В ночь на четверг ожидается преимущественно дождливая погода с небольшой и кратковременной облачностью, местами будет туман. Ветер западный, 3-9 м/с, на побережье порывами до 12 м/с.

Температура воздуха - 0..-3, на побережье до +2°С.

Днем погода будет преимущественно облачной. Местами небольшой дождь. Ветер юго-западный и южный, 4-10 м/с, порывами до 14 м/с.

Температура воздуха - 4..10°С.

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