Таллиннский департамент образования и технологическая школа kood/Jõhvi начинают сотрудничество, чтобы с нового учебного года предложить десяти таллиннским гимназиям три курса программирования на эстонском языке. Сегодня был представлен первый курс - введение в программирование, который учащиеся Таллиннской технической гимназии проходят с прошлой недели в удобном для себя темпе.
Технологическая школа kood/Jõhvi откроет в нескольких таллиннских гимназиях курсы программирования
Таллиннский департамент образования выбрал десяток таллиннских школ, которые получат возможность участвовать в инновационном курсе программирования от kood/Jõhvi. Город Таллинн финансирует уроки для первых десяти школ, однако другие заинтересованные учебные заведения могут приобрести курсы самостоятельно. Курсы kood/Jõhvi, предназначенные для гимназий, являются предметом по выбору и проводятся на эстонском языке.
Учащийся проходит их самостоятельно и в сотрудничестве с другими учениками, так же, как и в kood/Jõhvi для взрослых. Всего предлагается три курса: введение в программирование, веб-разработка и анализ данных.
«Мы видим, что в сегодняшнем обществе важно развивать практические цифровые навыки и углублять знания в области технологий. Интерес к продвижению обучения технологиям был велик, что подтверждает понимание школами важности навыков программирования», - сказал инициатор идеи, руководитель Таллиннского департамента образования Каарел Рунду.
Как отмечает вице-мэр Таллинна по вопросам образования Алексей Яшин, именно ориентированность на потребности будущего и предоставление школьникам базовых знаний помогает им выбрать профессию при поступлении в университет и выходе на рынок труда, а также быть более подготовленными к будущему.
«STEM-дисциплины - это краеугольный камень образования будущего, открывающие молодым людям новые возможности и создающие прочную основу для дальнейшего развития. Город Таллинн поддерживает образовательные инновации и важную инициативу, которую мы реализуем вместе с надежным партнером kood/Jõhvi, чтобы уроки программирования появились в гимназиях. Это даст молодым людям практические цифровые навыки, расширит их выбор возможностей в будущем и поможет вырастить новое поколение креативных и технологически грамотных специалистов», - сказал Яшин.
Весь курс проводится на эстонском языке и в формате самообучения, аналогично тому, как проходит обучение в kood/Jõhvi для взрослых.
Руководитель учебного центра kood/Jõhvi Кятлин Мерисалу пояснила, что IT-курс, предназначенный для гимназистов, подходит для молодых людей с разным уровнем подготовки. Его цель - простым и увлекательным способом дать начальные знания программирования.
«Согласно данным свежего исследования в области ИКТ, потребность в ИКТ-специалистах остается высокой, и предложение факультативных курсов по программированию способствует знакомству с этой областью. В одном курсе могут участвовать учащиеся различных гимназических ступеней, а прохождение программы способствует развитию навыков самостоятельного обучения. Навыки программирования позволяют понимать и направлять развитие технологий, а также способствуют тому, чтобы Эстония оставалась на передовой технологических инноваций в будущем», - сказала Мерисалу.
В сегодняшнем демоуроке по программированию для таллиннских гимназий все участники могли попробовать свои силы в написании кода. Тема первого урока звучала так: введение в программирование и язык программирования Python. О важности программирования в образовании рассказали вице-мэр Таллинна Алексей Яшин, руководитель Таллиннского департамента образования Каарел Рунду и преподаватель информатики Таллиннской технической гимназии Урве Кивила.
С осени уроки программирования от kood/Jõhvi начнут проводиться в следующих школах:
Таллиннская техническая гимназия, Таллиннский прикладной колледж, Таллиннская гимназия Куристику, Кадриоргская немецкая гимназия, Таллиннская тынисмяэская реальная школа, Таллиннская гимназия Ярвеотса, Таллиннская Кесклиннаская русская гимназия, Ласнамяэская гимназия, Таллиннский английский колледж, Таллиннская гимназия Лиллекюла.