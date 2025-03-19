Технологическая школа kood/Jõhvi откроет в нескольких таллиннских гимназиях курсы программирования

Таллиннский департамент образования выбрал десяток таллиннских школ, которые получат возможность участвовать в инновационном курсе программирования от kood/Jõhvi. Город Таллинн финансирует уроки для первых десяти школ, однако другие заинтересованные учебные заведения могут приобрести курсы самостоятельно. Курсы kood/Jõhvi, предназначенные для гимназий, являются предметом по выбору и проводятся на эстонском языке.

Учащийся проходит их самостоятельно и в сотрудничестве с другими учениками, так же, как и в kood/Jõhvi для взрослых. Всего предлагается три курса: введение в программирование, веб-разработка и анализ данных.

«Мы видим, что в сегодняшнем обществе важно развивать практические цифровые навыки и углублять знания в области технологий. Интерес к продвижению обучения технологиям был велик, что подтверждает понимание школами важности навыков программирования», - сказал инициатор идеи, руководитель Таллиннского департамента образования Каарел Рунду.

Как отмечает вице-мэр Таллинна по вопросам образования Алексей Яшин, именно ориентированность на потребности будущего и предоставление школьникам базовых знаний помогает им выбрать профессию при поступлении в университет и выходе на рынок труда, а также быть более подготовленными к будущему.