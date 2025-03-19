Полиция задержала в Ида-Вирумаа человека, подозревающегося в наркопреступлении

В прошлом году полиция получила информацию о возможной торговле наркотиками в Кохтла-Ярве. Для проверки этих сведений было начато уголовное производство.

По словам следователя Йыхвиского отделения полиции Каролины Ключанкиной, вскоре удалось установить, что к обороту наркотиков может быть причастен 24-летний мужчина, который уже был знаком полиции из-за употребления наркотических веществ.

«Полиция ежедневно работает над тем, чтобы наркотики не попадали на улицы и не создавали угрозу жизни людей. Они опасны не только для самих потребителей, но и наносят вред обществу в целом. Особенно тревожно, когда запрещенные вещества оказываются в руках несовершеннолетних и молодежи. Это крайне опасно, так как молодые люди могут стать зависимыми и встать на преступный путь», - подчеркнула следователь.

Подозреваемого задержали в пятницу, 14 марта. При обыске в его доме полиция обнаружила почти 400 граммов растительного вещества, которое, по словам подозреваемого, является каннабисом. Окончательный ответ о составе вещества даст экспертиза.

«Мы очень благодарны всем, кто передает нам информацию. Если вы почувствовали запах каннабиса или заметили подозрительную деятельность, обязательно сообщите об этом в полицию. Иногда даже небольшая информация может оказаться ключевой и привести к поимке подозреваемого, как это произошло в данном случае», - добавила Ключанкина.