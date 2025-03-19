В прошлую пятницу, 14 марта, полиция задержала в Кохтла-Ярве 24-летнего мужчину, подозревающегося в незаконном обороте крупного количества каннабиса. По ходатайству прокуратуры и с разрешения суда он был взят под стражу на два месяца.
Полиция задержала в Ида-Вирумаа человека, подозревающегося в наркопреступлении
В прошлом году полиция получила информацию о возможной торговле наркотиками в Кохтла-Ярве. Для проверки этих сведений было начато уголовное производство.
По словам следователя Йыхвиского отделения полиции Каролины Ключанкиной, вскоре удалось установить, что к обороту наркотиков может быть причастен 24-летний мужчина, который уже был знаком полиции из-за употребления наркотических веществ.
«Полиция ежедневно работает над тем, чтобы наркотики не попадали на улицы и не создавали угрозу жизни людей. Они опасны не только для самих потребителей, но и наносят вред обществу в целом. Особенно тревожно, когда запрещенные вещества оказываются в руках несовершеннолетних и молодежи. Это крайне опасно, так как молодые люди могут стать зависимыми и встать на преступный путь», - подчеркнула следователь.
Подозреваемого задержали в пятницу, 14 марта. При обыске в его доме полиция обнаружила почти 400 граммов растительного вещества, которое, по словам подозреваемого, является каннабисом. Окончательный ответ о составе вещества даст экспертиза.
«Мы очень благодарны всем, кто передает нам информацию. Если вы почувствовали запах каннабиса или заметили подозрительную деятельность, обязательно сообщите об этом в полицию. Иногда даже небольшая информация может оказаться ключевой и привести к поимке подозреваемого, как это произошло в данном случае», - добавила Ключанкина.
Руководитель уголовного производства, прокурор Вируской окружной прокуратуры Ану Толук, подчеркнула, что прокуратура ставит своей целью не допустить попадания наркотиков к молодежи.
«Хотя в данном уголовном деле обстоятельства еще уточняются, мы наблюдаем тревожную тенденцию - молодежь начинает употреблять наркотики все раньше и вовлекается в связанные с этим проблемы. Мы прилагаем максимальные усилия, чтобы разрушить существующие преступные сети и защитить здоровье и жизни молодых людей», - подчеркнула она.
«Часто для решения проблемы зависимости требуется не только пресечение деятельности преступных группировок, но и помощь самим потребителям, например, путем участия в специальных программах. Также важно анализировать причины, которые привели человека к нарушению закона - это помогает направить наркозависимых или причастных к наркообороту молодых людей на законопослушный путь», - отметила Толук.
В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по статье Пенитенциарного кодекса, касающейся незаконного оборота наркотических веществ в крупном размере.
Расследование ведет Идаская префектура, уголовное производство курирует Вируская окружная прокуратура.