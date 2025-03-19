Профсоюзы пригласили министра экономики на серьезную беседу об изменениях в Законе о трудовом договоре

В правлении Центрального союза профсоюзов считают, что внесенные недавно в законопроект изменения усиливают неуверенность работников как в плане доходов, так и в плане загруженности.

Директива Европейского парламента о минимальной заработной плате ставит перед Эстонией цель увеличить долю работников, охваченных коллективными договорами, до 80 процентов, но возможность регулирования гибкости рабочего времени посредством коллективных договоров исключена из проекта. По мнению профсоюзов, это изменение противоречит цели директивы по усилению защиты работников.

Председатель EAKL Кайя Васк подчеркнула, что изменение соглашения о гибкости рабочего времени не должно ставить сотрудников в экономически неопределенную ситуацию.

«На первый взгляд гибкий график работы может показаться решением, благоприятным для сотрудников, но если он означает нестабильную рабочую нагрузку и непредсказуемый доход, экономическая безопасность сотрудников снижается, а их психическое и физическое здоровье ухудшается. Поэтому гибкость условий труда должна регулироваться коллективными договорами, чтобы обеспечить справедливый баланс интересов работодателей и работников. Положение работников не должно ухудшаться», - сказала Васк.

EAKL считает, что процедуру внесения изменений в Закон о трудовом договоре необходимо остановить и отправить обратно в министерство, чтобы начать предметные переговоры между социальными партнерами - профсоюзами и работодателями, а затем продолжить обсуждение уже в трехстороннем порядке.

Министра пригласили на встречу с правлением EAKL, чтобы он разъяснил свою позицию относительно заключения коллективных договоров и обосновал изменения в законе, касающиеся работников, которые были внесены без привлечения профсоюзов. Правление EAKL и представители отраслевых профсоюзов также хотят услышать предложения министра по восстановлению хорошей практики социального диалога.