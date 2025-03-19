ПОЛНЫЙ ТЕКСТ Партия реформ и «Ээсти 200» согласовали проект коалиционного соглашения

В коалиционном соглашении изложены основные принципы работы правительства, касающиеся государственной обороны и безопасности, налоговой политики и конкурентоспособности экономики, упрощения административных процессов, а также процедуры подготовки отраслевых политических документов.

Обновленная коалиция ставит перед собой цель построить Эстонию, где обороноспособность и готовность защищать страну являются достаточным сдерживающим фактором для любого агрессора, свободно развивается конкурентоспособная и инновационная экономика, а государственное управление является современным, эффективным и ориентированным на поддержку предпринимательства.

Советы обеих партий рассмотрят и утвердят коалиционное соглашение в субботу, 22 марта. Если документ будет одобрен, 24 марта в 9:00 его подпишут члены правительства и парламентских фракций обеих партий в Белом зале Рийгикогу.

Коалиционное соглашение

Нынешние времена принесли Эстонии серьезные вызовы. Мы встречаем их с холодной головой, горячим сердцем и твердой рукой. Наша задача - обеспечение безопасности, устойчивый экономический рост и эффективное и справедливое управление государством. Наша цель - Эстония, чья обороноспособность и воля к защите страны отпугивают любого агрессора, Эстония, где свободно развивается конкурентоспособная и инновационная экономика, Эстония с современным, дружественным к предпринимателям и эффективным государственным управлением.

Экономический рост и благосостояние людей зависят от защищенного и эффективного государства, науки и инноваций. Наша страна должна быть инновационной, простой, быстрой и эффективной, чтобы государственный аппарат работал на благо граждан и бизнеса, а не против них.

Партия реформ и «Ээсти 200» разделяют видение более сильной, богатой и безопасной Эстонии, где свобода, самореализация, благосостояние и справедливость гарантированы каждому гражданину.

Государственная оборона и безопасность

Мы полностью привержены обеспечению свободы и независимости Эстонии.

Мы увеличим расходы на оборону до 5% от ВВП. Усилим все военные возможности Эстонии в соответствии с планами обороны НАТО и обновленной концепцией развития государственной обороны.

Мы будем приоритетно развивать оборонную промышленность Эстонии как часть ее обороноспособности. Привлечем инвестиции в оборонную отрасль и запустим местное производство вооружений и боеприпасов.

Мы будем поддерживать Украину до победы и достижения устойчивого и справедливого мира. Мы никогда не признаем нарушение территориальной целостности Украины в результате агрессии.

НАТО является основой нашей безопасности. Европа и союзники должны значительно усилить свою независимую обороноспособность.

Мы укрепим государственную границу, реализуем программу широкомасштабных инвестиций в безопасность и усилим разведку и контрразведку.

Каждый житель Эстонии получит возможность пройти добровольное обучение по готовности к кризисам, чтобы действовать в случае природной катастрофы, атаки или кризиса в сфере здравоохранения. Безопасность Эстонии начинается с нас самих, включая действия и готовность каждого отдельного человека.

В сотрудничестве с гражданским обществом и СМИ мы будем защищать информационное пространство Эстонии. Мы поддерживаем борьбу с дезинформацией и информационными операциями.

Мы обеспечим устойчивость цифрового общества Эстонии, чтобы все услуги были кибербезопасно доступны в любых обстоятельствах.

Мы гарантируем соблюдение верховенства закона и будем добиваться международного осуждения и наказания за преступления коммунизма и империализма.

Налоги

Мы сделаем налоговую систему Эстонии снова дружественной к предпринимателям, простой и справедливой.

Мы отменим налог на прибыль предприятий.

Мы снизим налоговую нагрузку на физических лиц, отменив налогообложение с первого заработанного евро.

Мы повысим необлагаемый минимум подоходного налога до 700 евро, что устранит налоговый горб.

Для стимулирования экономического роста создадим инструмент местной выгоды, с помощью которого жители смогут получать доход от развития своей окрестности.

Экономика

Наша цель - развивать экономику с высокой добавленной стоимостью и вывести Эстонию в топ-10 мировых лидеров по инновациям. Мы поддержим эстонские компании в разработке наукоемких продуктов и услуг через специализированные программы, а также будем способствовать найму ученых в частный сектор.

В профессиональном и прикладном образовании мы будем учитывать потребности предприятий в квалифицированных кадрах, создающих высокую добавленную стоимость. Для этого предоставим компаниям возможность привлекать высококвалифицированных специалистов через соответствующие исключения.

В энергетике наша цель - гарантировать надежность поставок для населения и конкурентоспособность экономики. Мы инициируем специальное планирование для строительства атомной электростанции и объявим тендер на создание наземных ветропарков.

Мы ускорим процесс утверждения планов и выдачи разрешений на деятельность, модернизируем Закон о планировании. Для создания новых производств мы определим приоритетные промышленные зоны, в которых не потребуется дополнительное согласование разрешений и проведение исследований.

Мы улучшим доступность инвестиционного капитала за счет мер поддержки крупных инвестиций и государственных экспортных гарантий.

Мы приватизируем государственные предприятия, которые не являются стратегически важными для Эстонии.

Эффективное управление

Мы сделаем административные процессы в Эстонии проще и быстрее. Ликвидируем ненужные регулирования и отчетность. Введем автоматическую и однократную подачу данных. Для повышения эффективности объединим государственные учреждения и ведомства, что позволит сократить численность персонала и расходы на пятую часть.

Мы сделаем государственные услуги простыми, безопасными и ориентированными на потребности людей.

Мы создадим при Государственной канцелярии Совет предпринимателей, который будет вносить предложения по устранению излишней бюрократии.

Мы будем адаптировать законодательство Европейского союза наилучшим образом для Эстонии и предлагать в Европе изменения неподходящих норм, включая предложение отложить обязательную отчетность в сфере устойчивого развития и сделать ее добровольной.

Мы создадим единое государственное IT-агентство и передадим как можно больше вспомогательных услуг в управление частному сектору.

Дальнейшая организация работы коалиционных переговоров

Для заключения коалиционных соглашений будут начаты переговоры в зонах ответственности министров.

Ответственный министр и руководитель направления от другой партнерской партии соберут предложения от фракций, внешних экспертов, заинтересованных групп и участников рынка, после чего представят план по соответствующему направлению коалиционной переговорной делегации.

Переговорная делегация, на основе представленных планов, составит комплексную программу действий правительства и представит ее руководству и советам партий.

Коалиционное соглашение состоит из основного договора и отраслевых планов, утвержденных советами партий.