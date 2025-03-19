ISW: российская армия перешла границу в Сумской области

По обе стороны от Курахово происходят изменения: украинские войска продвигаются в центр Константиновки, а российские войска продвинулись к юго-западу от этого населенного пункта, при этом они также продвигаются в Запорожской области, говорится в обзоре Американского института изучения войны (ISW) со ссылкой на кадры геолокации, опубликованные 16-18 марта.

«Российские войска недавно пересекли границу Украины в Сумской области в рамках наземной операции по изгнанию украинских войск из Курской области. (...) На кадрах с геопривязкой, опубликованных 16 марта, видно, что российские войска недавно вторглись в юго-западную часть Басовки (недалеко от границы Сумской области с РФ, к западу от Суджи)», - говорится в опубликованном сегодня обзоре.

Согласно обзору, 18 марта российские войска продвинулись в районе Гоголевки западнее Суджи, в районе Гуево южнее Суджи и в районе Басовки вблизи межгосударственной границы в Сумской области.

В то же время ISW отмечает, что «18 марта российские источники заявили, что украинские силы провели наступление в районе границе Сумской и Белгородской областей, к юго-востоку от украинских позиций в Курской области».

Кроме того, аналитики ISW упоминают сообщения российских военных блогеров о том, что «украинские войска наступали со стороны Сумской области в направлении Демидовки, Графовки и Прилесья (к северо-западу от Белгорода) при поддержке танков, бронетехники и минных полей, и что российские войска отбили атаку». В нескольких российских военных блогах утверждалось, что украинские войска достигли дороги 14Н-472 к юго-западу от Демидовки, но российские войска отразили эту атаку.

ISW также отметил продвижение российской армии к Лиману. «На кадрах с геолокацией, опубликованных 18 марта, видно, что российские войска недавно вторглись в лесной массив к западу от Балки Журавки (к северо-востоку от Лимана)».