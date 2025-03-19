Бактерии, подобные кишечной палочке, были обнаружены во взятых 26 февраля и 11 марта пробах из водопроводного крана на кухне в школе Поркуни. Несмотря на то, что бактерии, подобные кишечной палочке, обычно не вызывают заболеваний у людей, муниципальное предприятие Tapa Vesi OÜ решило провести дезинфекцию школьного водопровода раствором хлора.
Для подписчиков
В водопроводе эстонской школы обнаружена кишечная палочка, дезинфекция проводится уже второй день
Дезинфекция в школе, находящейся в деревне Поркуни в Тапаской волости Ляэне-Вирумаа, началась во вторник, 18 марта.