В водопроводе эстонской школы обнаружена кишечная палочка, дезинфекция проводится уже второй день

Бактерии, подобные кишечной палочке, были обнаружены во взятых 26 февраля и 11 марта пробах из водопроводного крана на кухне в школе Поркуни. Несмотря на то, что бактерии, подобные кишечной палочке, обычно не вызывают заболеваний у людей, муниципальное предприятие Tapa Vesi OÜ решило провести дезинфекцию школьного водопровода раствором хлора.