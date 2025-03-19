Ср, 19.03.2025
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Условия
Согласие
EST
ENG
Редактор дня
(+372) 666 2304
Cообщи
Для подписчиков

В водопроводе эстонской школы обнаружена кишечная палочка, дезинфекция проводится уже второй день

Перевод: Павел Соболев
Copy
Школа в деревне Поркуни (Тапаская волость Ляэне-Вируского уезда).
Школа в деревне Поркуни (Тапаская волость Ляэне-Вируского уезда). Фото: Andres Tohver

Бактерии, подобные кишечной палочке, были обнаружены во взятых 26 февраля и 11 марта пробах из водопроводного крана на кухне в школе Поркуни. Несмотря на то, что бактерии, подобные кишечной палочке, обычно не вызывают заболеваний у людей, муниципальное предприятие Tapa Vesi OÜ решило провести дезинфекцию школьного водопровода раствором хлора.

Дезинфекция в школе, находящейся в деревне Поркуни в Тапаской волости Ляэне-Вирумаа, началась во вторник, 18 марта.

В деревне Поркуни проживает 131 житель. 91 процент из них пользуются услугами общественного водоснабжения. В поселке проложено около двух километров водопроводных труб, которые расположены в районах Мяэ, Кооли и Кябикуйвати. «Каждый регион снабжается собственной скважинно-насосной станцией», - пояснил Арне Арумяги, генеральный директор муниципального предприятия Tapa Vesi.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх