Инфляция в еврозоне сократилась до 2,3 процента

Европейское статистическое ведомство в Люксембурге в среду, 19 марта, слегка скорректировало свою первоначальную оценку этого показателя в связи с оказавшимся ниже ожидавшегося уровнем инфляции в Германии - 2,6% вместо 2,8%.

Вместе с тем он по-прежнему выше, чем заданный Европейским центробанком целевой показатель на уровне 2,0%.

При этом наиболее низкие темпы инфляции среди стран евро зафиксирован во Франции (0,9%), Ирландии (1,4%) и Финляндии (1,5%), самые высокие - в Эстонии (5,1%), Хорватии (4,8%) и Бельгии (4,4%).

Во всем Евросоюзе данный показатель составил 2,7%.

Особенно сильно возросли в странах Еврогруппы цены на услуги (3,7%), а также на продукты питания, алкогольные напитки и табачные изделия (2,7%).

В свою очередь цены на энергоносители поднялись лишь на 0,2 процента, что стало причиной снижения общих темпов инфляции.

Еще в январе потребительские цены в еврозоне увеличились на 2,5% в сравнении с тем же месяцем 2024 года.

Евростат использует иные методы подсчета показателей инфляции, чем Федеральное статистическое ведомство Германии - ранее оно сообщило, что инфляция в феврале составила в стране 2,3%.