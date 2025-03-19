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70 лет вместе: супружеская пара раскрыла секрет долгого и счастливого брака

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Иллюстративное фото.
Иллюстративное фото. Фото: Shutterstock

91-летний Дерек и 92-летняя Бренда недавно отметили 70-летие своей свадьбы, известное как платиновая годовщина. Они поделились ключевыми принципами, которые помогли им сохранить крепкий союз на протяжении десятилетий.

По словам пары, секрет долгих отношений заключается во взаимном уважении, терпении и честности.

Особенно они подчеркивают важность взаимопонимания: супруги не обязаны соглашаться друг с другом во всем - разница во взглядах в браке абсолютно естественна.

Дерек сделал предложение Бренде, когда ему исполнилось 19 лет.

Однако сразу после этого он отправился на армейскую службу, и официально пара поженилась только в 1955 году.

За годы совместной жизни у них родились двое детей, а теперь их семья включает семь внуков и двух правнуков.

«Нам действительно выпала счастливая судьба», - с улыбкой говорит Бренда, вспоминая годы, прожитые вместе с мужем.

Особый символизм этому юбилею придал тот факт, что день их платиновой свадьбы совпал с 91-м днем рождения Дерека, сделав праздник еще более значимым.

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