91-летний Дерек и 92-летняя Бренда недавно отметили 70-летие своей свадьбы, известное как платиновая годовщина. Они поделились ключевыми принципами, которые помогли им сохранить крепкий союз на протяжении десятилетий.
70 лет вместе: супружеская пара раскрыла секрет долгого и счастливого брака
По словам пары, секрет долгих отношений заключается во взаимном уважении, терпении и честности.
Особенно они подчеркивают важность взаимопонимания: супруги не обязаны соглашаться друг с другом во всем - разница во взглядах в браке абсолютно естественна.
Дерек сделал предложение Бренде, когда ему исполнилось 19 лет.
Однако сразу после этого он отправился на армейскую службу, и официально пара поженилась только в 1955 году.
За годы совместной жизни у них родились двое детей, а теперь их семья включает семь внуков и двух правнуков.
«Нам действительно выпала счастливая судьба», - с улыбкой говорит Бренда, вспоминая годы, прожитые вместе с мужем.
Особый символизм этому юбилею придал тот факт, что день их платиновой свадьбы совпал с 91-м днем рождения Дерека, сделав праздник еще более значимым.