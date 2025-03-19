70 лет вместе: супружеская пара раскрыла секрет долгого и счастливого брака

По словам пары, секрет долгих отношений заключается во взаимном уважении, терпении и честности.

Особенно они подчеркивают важность взаимопонимания: супруги не обязаны соглашаться друг с другом во всем - разница во взглядах в браке абсолютно естественна.

Дерек сделал предложение Бренде, когда ему исполнилось 19 лет.

Однако сразу после этого он отправился на армейскую службу, и официально пара поженилась только в 1955 году.

За годы совместной жизни у них родились двое детей, а теперь их семья включает семь внуков и двух правнуков.

«Нам действительно выпала счастливая судьба», - с улыбкой говорит Бренда, вспоминая годы, прожитые вместе с мужем.

Особый символизм этому юбилею придал тот факт, что день их платиновой свадьбы совпал с 91-м днем рождения Дерека, сделав праздник еще более значимым.