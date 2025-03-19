В среду, 19 марта, на Центральном полигоне Сил обороны был открыт первый в Эстонии полигон для бронетехники, который позволяет пехотным подразделениям проводить тренировки во всех направлениях, включая боевые стрельбы с использованием танков и другого вооружения. Открытие сопровождалось боевыми стрельбами Скаутского батальона. Работы по созданию полигона финансировались из пакета инфраструктуры подготовки программы НАТО по инвестициям в безопасность.
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ГАЛЕРЕЯ ⟩ В Эстонии открылся первый полигон для бронетехники, его открытие сопровождалось боевыми стрельбами
Ранее подразделения тренировались на полигоне для бронетехники Адажи в Латвии. «Так как там также тренировались союзники, и из-за постоянной загруженности было сложно найти свободное время для учений, мы решили построить свой полигон в Эстонии. Благодаря рекомендациям союзников и бывшего командира бронетанковой школы нам удалось создать современный полигон, отвечающий также требованиям подготовки наших союзников», - отметил руководитель портфеля полигонов Центра оборонных инвестиций (RKIK) Элари Кальмару.