ГАЛЕРЕЯ В Эстонии открылся первый полигон для бронетехники, его открытие сопровождалось боевыми стрельбами

Ранее подразделения тренировались на полигоне для бронетехники Адажи в Латвии. «Так как там также тренировались союзники, и из-за постоянной загруженности было сложно найти свободное время для учений, мы решили построить свой полигон в Эстонии. Благодаря рекомендациям союзников и бывшего командира бронетанковой школы нам удалось создать современный полигон, отвечающий также требованиям подготовки наших союзников», - отметил руководитель портфеля полигонов Центра оборонных инвестиций (RKIK) Элари Кальмару.

«Скаутский батальон должен превосходить противника в несколько раз, чтобы добиться успеха на поле боя. Качественная подготовка и хорошие условия для обучения создают для этого предпосылки. Новый полигон для бронетехники дает нам лучшие возможности для поддержания и повышения уровня нашей подготовки, поскольку на нем можно проводить боевые стрельбы различной степени сложности», - заявил командир батальона, подполковник Ранно Раудсик.