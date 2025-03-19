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Легковой автомобиль врезался в грузовик, пожилому водителю потребовалась госпитализация

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Полицейский автомобиль. Иллюстративное фото.
Полицейский автомобиль. Иллюстративное фото. Фото: Urmas Luik

В среду в 16:20 в волости Выру было зафиксировано дорожно-транспортное происшествие: столкнулись легковой автомобиль и грузовик.

«Легковой автомобиль Chevrolet, которым управлял 71-летний мужчина, врезался сзади в грузовик с желтыми мигалками», - пояснила пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Хеди Таммелехт.

За рулем грузовика находился 56-летний мужчина. Оба водителя были трезвы и имели водительские права. Водитель легкового автомобиля был доставлен в больницу для дополнительного обследования.

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