Легковой автомобиль врезался в грузовик, пожилому водителю потребовалась госпитализация

«Легковой автомобиль Chevrolet, которым управлял 71-летний мужчина, врезался сзади в грузовик с желтыми мигалками», - пояснила пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Хеди Таммелехт.

За рулем грузовика находился 56-летний мужчина. Оба водителя были трезвы и имели водительские права. Водитель легкового автомобиля был доставлен в больницу для дополнительного обследования.