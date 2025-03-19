Инфраструктурные предприятия AS Eesti Raudtee и OÜ GoTrack подписали договор стоимостью 17,5 млн евро на выпрямление участков железнодорожной линии Тапа-Нарва и реконструкцию расположенных на ней станций.
После реконструкции железной дороги Тапа-Нарва вырастет скорость поездов
Работы на железнодорожной линии необходимы для создания предпосылок для увеличения скоростного режима до 160 км/ч и электрификации железнодорожной линии Тапа-Нарва.
Объем работ включает в себя выпрямление трех участков железнодорожного пути на перегонах между станциями Тапа-Кадрина, Пюсси-Кохтла и Йыхви-Ору, а также капитальный ремонт железнодорожного полотна на перегоне между станциями Солдина-Нарва.
«Чтобы создать предпосылки для создания контактной сети, на станциях Раквере, Сонда, Кивиыли, Кохтла, Йыхви, Солдина и Нарва будет проведен ряд работ по обновлению путей. На этих станциях будут демонтированы пути, которые будут мешать установке мачт контактной сети и шпалы на отдельных участках станционных путей», - прокомментировал начальник строительной службы Eesti Raudtee Имре Рейпыльд.
На станциях Кадрина, Ваэкюла, Кабала, Пюсси, Ору и Аувере существующие стрелки главного пути будут заменены стрелками на бетонных основаниях, что позволит повысить скорость прохождения этих станций. В связи с увеличением скорости на станции Ору будет построена расположенная между путями новая платформа длиной сто метров с расширенной зоной безопасности и павильоном, защищающим пассажиров от непогоды, а также новая автостоянка Pargi ja Reisi с автобусной остановкой.
Для реализации проекта было дополнительно приобретено почти 18,2 гектара земли. «Процесс землеотвода завершен, и все земли, необходимые для проведения работ по спрямлению дороги теперь принадлежат государству. Также завершены работы по расчистке транспортных коридоров от леса на крупнейшем спрямляемом участке Пюсси-Кохтла. Выданы все необходимые разрешения на строительство, так что созданы все предпосылки для начала строительных работ», - добавил Рейпыльд.
«Модернизация линии Тапа-Нарва - это интересный и технически сложный вызов для нас как для железнодорожного подрядчика. Наша работа включает в себя как капитальный ремонт железной дороги, так и реконструкцию станций. Кроме того, работы необходимо планировать и выполнять в сжатые сроки, разделяя рабочие зоны с другими строительными предприятиями, которые одновременно строят контактную сеть. Мы готовы приступить к работам в соответствии с согласованным графиком, чтобы проект был завершен качественно и в срок, обеспечив более быстрые, безопасные и экологичные пассажирские перевозки по железной дороге», - сказал руководитель компании Go Track Кальви Пукка.
Рельсы и шпалы, снятые с главных путей, будут повторно использованы на подъездных путях к станциям, где устаревшие шпалы будут заменены на железобетонные, которые использовались ранее. Для обеспечения безопасности в густонаселенных районах будут установлены заборы, препятствующие проникновению на пути посторонних лиц. Основные строительные работы запланированы на 2025-2026 годы.