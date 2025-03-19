После реконструкции железной дороги Тапа-Нарва вырастет скорость поездов

Работы на железнодорожной линии необходимы для создания предпосылок для увеличения скоростного режима до 160 км/ч и электрификации железнодорожной линии Тапа-Нарва.

Объем работ включает в себя выпрямление трех участков железнодорожного пути на перегонах между станциями Тапа-Кадрина, Пюсси-Кохтла и Йыхви-Ору, а также капитальный ремонт железнодорожного полотна на перегоне между станциями Солдина-Нарва.

«Чтобы создать предпосылки для создания контактной сети, на станциях Раквере, Сонда, Кивиыли, Кохтла, Йыхви, Солдина и Нарва будет проведен ряд работ по обновлению путей. На этих станциях будут демонтированы пути, которые будут мешать установке мачт контактной сети и шпалы на отдельных участках станционных путей», - прокомментировал начальник строительной службы Eesti Raudtee Имре Рейпыльд.

На станциях Кадрина, Ваэкюла, Кабала, Пюсси, Ору и Аувере существующие стрелки главного пути будут заменены стрелками на бетонных основаниях, что позволит повысить скорость прохождения этих станций. В связи с увеличением скорости на станции Ору будет построена расположенная между путями новая платформа длиной сто метров с расширенной зоной безопасности и павильоном, защищающим пассажиров от непогоды, а также новая автостоянка Pargi ja Reisi с автобусной остановкой.