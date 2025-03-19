Будущее Таллинна: несколько контейнеров для отходов у каждого дома, мусорная станция в каждой части города

Фасад здания центра циркулярной экономики будет выполнен из переработанной древесины, в интерьере будут использованы переработанные материалы, например, из них будут сделаны полки, а осветительная система будет создана с использованием старых покрышек. На крыше будет построена небольшая солнечная электростанция, при этом крыша будет частично травяной.