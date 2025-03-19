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Будущее Таллинна: несколько контейнеров для отходов у каждого дома, мусорная станция в каждой части города

Перевод: Павел Соболев
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Возведение Ласнамяэского центра циркулярной экономики.
Возведение Ласнамяэского центра циркулярной экономики. Фото: Ellen Rudi

На прошлой неделе был заложен краеугольный камень на строительстве Ласнамяэского центра циркулярной экономики, который предоставит жителям возможность избавляться от мусора, ремонтировать вещи и использовать их повторно. Такие центры будут созданы в каждой части города.

Фасад здания центра циркулярной экономики будет выполнен из переработанной древесины, в интерьере будут использованы переработанные материалы, например, из них будут сделаны полки, а осветительная система будет создана с использованием старых покрышек. На крыше будет построена небольшая солнечная электростанция, при этом крыша будет частично травяной.

Дождевая вода будет использоваться в смывных устройствах туалетов и для полива ландшафта вокруг здания. Смарт-система управления автоматически отрегулирует освещение и энергопотребление в зависимости от использования помещений.

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