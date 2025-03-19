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Тяжелое ДТП в Харьюмаа: машина перевернулась через крышу, три человека с травмами доставлены в больницу

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Скорая помощь. Иллюстративное фото.
Скорая помощь. Иллюстративное фото. Фото: Dmitri Kotjuh

Сегодня вечером в Харьюмаа произошла серьезная дорожно-транспортная авария. Автомобиль вылетел с дороги и перевернулся через крышу, трое находившихся в нем мужчин получили травмы.

В полицию поступило сообщение о том, что в 17:55 на 6-м километре дороги Кумна-Вяэна в волости Харку произошла серьезная авария. На месте выяснилось, что автомобильAudi A4 Avant вылетел с дороги и перевернулся через крышу; видимо, авария произошла из-за превышения допустимой скорости.

В машине находились трое мужчин: в возрасте 36, 28 и 40 лет, все они получили травмы. На машинах Скорой помощи их доставили в больницу.

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