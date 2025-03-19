В среду в 9:45 в деревне Кяэпа в волости Выру было зафиксировано дорожно-транспортное происшествие: на узкой дороге столкнулись микрофургон Ford и внедорожник Dodge.
На узкой дороге столкнулись микрофургон и внедорожник, виновника аварии определит полиция
«Поскольку водители не смогли прийти к соглашению, был вызван полицейский патруль. Полиция установила, что ни один из водителей не находился в состоянии алкогольного опьянения и что оба участника ДТП имели право управлять транспортным средством», - пояснила пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Рагне Кейск.
Обстоятельства аварии установит полиция.