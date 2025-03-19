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На узкой дороге столкнулись микрофургон и внедорожник, виновника аварии определит полиция

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Полицейский автомобиль. Иллюстративное фото.
Полицейский автомобиль. Иллюстративное фото. Фото: Arved Breidaks

В среду в 9:45 в деревне Кяэпа в волости Выру было зафиксировано дорожно-транспортное происшествие: на узкой дороге столкнулись микрофургон Ford и внедорожник Dodge.

«Поскольку водители не смогли прийти к соглашению, был вызван полицейский патруль. Полиция установила, что ни один из водителей не находился в состоянии алкогольного опьянения и что оба участника ДТП имели право управлять транспортным средством», - пояснила пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Рагне Кейск.

Обстоятельства аварии установит полиция.

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