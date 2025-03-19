В ночь на 19 марта в 00:02 в Центр тревоги поступило сообщение о том, что в деревне Пыльдеотса в Аудруской волости Пярнуского уезда загорелась баня.
Пожар в бане потребовал усиленного реагирования спасателей, строение полностью было уничтожено огнем
Сауна горела открытым пламенем, близлежащий сарай также оказался под угрозой. К моменту прибытия спасателей три четверти здания было в огне; спасатели начали защищать от возгорания соседнее здание. Соседнее здание сарая удалось спасти, но баня полностью сгорела.
На вызов приехали профессиональные спасатели из Лихула, Пярну и Тыстамаа, а также волонтеры-спасатели из Коонга. Пожар был ликвидирован в 1:54 ночи.