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Пожар в бане потребовал усиленного реагирования спасателей, строение полностью было уничтожено огнем

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Техника Спасательного департамента. Иллюстративное фото.
Техника Спасательного департамента. Иллюстративное фото. Фото: Mailiis Ollino

В ночь на 19 марта в 00:02 в Центр тревоги поступило сообщение о том, что в деревне Пыльдеотса в Аудруской волости Пярнуского уезда загорелась баня.

Сауна горела открытым пламенем, близлежащий сарай также оказался под угрозой. К моменту прибытия спасателей три четверти здания было в огне; спасатели начали защищать от возгорания соседнее здание. Соседнее здание сарая удалось спасти, но баня полностью сгорела.

На вызов приехали профессиональные спасатели из Лихула, Пярну и Тыстамаа, а также волонтеры-спасатели из Коонга. Пожар был ликвидирован в 1:54 ночи.

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