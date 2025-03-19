Если по прежним планам срок контракта охватывал то 10, то 15 лет, то теперь он охватывает целых 20. В случае с предыдущим тендером волость Тапа и Государственный центр оборонных инвестиций (RKIK) были готовы платить строителю бассейна в общей сложности 450 000 евро в год, но по новому тендеру в бассейн будет вложено вдвое больше. В 2022 году закупки провалились, поскольку единственный участник торгов хотел в три раза большую поддержку, чем были готовы предоставить волость и RKIK.