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Ханно Певкур финансирует строительство бассейна в своем избирательном округе из оборонного бюджета? (2)

Перевод: Павел Соболев
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Министр обороны Ханно Певкур.
Министр обороны Ханно Певкур. Фото: Martin Pedaja

Идея построить бассейн в Тапа, возникшая в 2017 году, получила новый импульс прошлым летом, теперь финансирование обеспечено, и проект ожидает заключения концессионного соглашения.

Если по прежним планам срок контракта охватывал то 10, то 15 лет, то теперь он охватывает целых 20. В случае с предыдущим тендером волость Тапа и Государственный центр оборонных инвестиций (RKIK) были готовы платить строителю бассейна в общей сложности 450 000 евро в год, но по новому тендеру в бассейн будет вложено вдвое больше. В 2022 году закупки провалились, поскольку единственный участник торгов хотел в три раза большую поддержку, чем были готовы предоставить волость и RKIK.

Теперь RKIK принял решение поддерживать бассейн суммами по 500 000 евро в год в течение следующих двух десятилетий, таким образом, всего из оборонного бюджета потребуется 10 млн евро. 400 000 евро в год также будет вносить и сама волость Тапа в течение 20 лет.

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