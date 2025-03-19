Ср, 19.03.2025
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Условия
Согласие
EST
ENG
Редактор дня
(+372) 666 2304
Cообщи

Галерея Победу на этапе Кубка мира в Таллинне среди мужчин одержал Йоханнес Клэбо, у женщин - Надин Фендрих

Copy

Сегодня на таллиннском Певческом поле проходит этап Кубка мира по лыжным гонкам.

Финал среди мужчин оказался невероятно напряженным. На первом круге спортсмены попытались немного сбавить темп, но этот план нарушил Эдвин Ангер, вырвавшийся в лидеры на подъеме. На втором круге инициативу перехватил Шаппа, за которым следовали норвежцы Клэбо и Амундсен. Однако в последнем повороте Клэбо просто физически продавил соперника и, мощно разогнавшись на короткой финишной прямой, завоевал победу. Вторым финишировал Шаппа, третьим – Амундсен.

В соревнованиях среди женщин можно сказать просто: швейцарка Надин Фендрих приехала в Таллинн, увидела и победила. Она показала лучшее время в квалификации, уверенно выиграла четвертьфинал и полуфинал, а затем безупречно провела и решающую гонку, поставив победную точку в состязании.

Фендрих опередила занявшую второе место шведку Дальквист почти на секунду. Третьей финишировала американка Керн, а первая за чертой призеров осталась представительница Андорры Дель Рио.

Для 21-летней Дель Рио это лучший результат в карьере с большим отрывом. На чемпионате мира она уже блеснула, заняв 10-е место в спринте, но до этапа в Таллинне ни разу не проходила в полуфинал Кубка мира.

В спринте свободным стилем единственной эстонкой, пробившейся в четвертьфинал, стала Мариэль Мерли Пуллес, которая финишировала третьей в своем забеге и заняла итоговое 16-е место. В полуфинал она не вышла.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх