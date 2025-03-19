Галерея Победу на этапе Кубка мира в Таллинне среди мужчин одержал Йоханнес Клэбо, у женщин - Надин Фендрих

Финал среди мужчин оказался невероятно напряженным. На первом круге спортсмены попытались немного сбавить темп, но этот план нарушил Эдвин Ангер, вырвавшийся в лидеры на подъеме. На втором круге инициативу перехватил Шаппа, за которым следовали норвежцы Клэбо и Амундсен. Однако в последнем повороте Клэбо просто физически продавил соперника и, мощно разогнавшись на короткой финишной прямой, завоевал победу. Вторым финишировал Шаппа, третьим – Амундсен.

В соревнованиях среди женщин можно сказать просто: швейцарка Надин Фендрих приехала в Таллинн, увидела и победила. Она показала лучшее время в квалификации, уверенно выиграла четвертьфинал и полуфинал, а затем безупречно провела и решающую гонку, поставив победную точку в состязании.

Фендрих опередила занявшую второе место шведку Дальквист почти на секунду. Третьей финишировала американка Керн, а первая за чертой призеров осталась представительница Андорры Дель Рио.

Для 21-летней Дель Рио это лучший результат в карьере с большим отрывом. На чемпионате мира она уже блеснула, заняв 10-е место в спринте, но до этапа в Таллинне ни разу не проходила в полуфинал Кубка мира.

В спринте свободным стилем единственной эстонкой, пробившейся в четвертьфинал, стала Мариэль Мерли Пуллес, которая финишировала третьей в своем забеге и заняла итоговое 16-е место. В полуфинал она не вышла.