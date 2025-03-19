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Правление Партии реформ в субботу назовет кандидатов в министры (2)

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Премьер-министр Эстонии и председатель Партии реформ Кристен Михал.
Премьер-министр Эстонии и председатель Партии реформ Кристен Михал. Фото: Mihkel Maripuu

В субботу в Таллинне правление и совет Партии реформ соберутся для того, чтобы обсудить и выдвинуть кандидатов на освободившиеся в результате ремонта правительства министерские посты.

В повестке дня - выдвижение кандидатов в министры в правительство. На совете премьер-министр и председатель Партии реформ Кристен Михал представит обзор коалиционных переговоров, проект базового коалиционного договора и ознакомит с составом правительственной делегации Партии реформ.

Заседание правления состоится в 12:00, а совета - в 13:00 в конференц-центре отеля Nordic Hotel Forum.

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