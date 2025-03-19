Присяжный адвокат: план по камерам наблюдения с распознаванием лиц не может быть реализован

План по созданию общенациональной сети камер, поддерживающих распознавание лиц и номеров в общественных местах, которую можно будет использовать в любое время для борьбы с нарушениями правопорядка, был впервые занесен еще в план развития МВД на 2020-2024 годы. Ожидается, что соответствующий анализ будет завершен к 2027 году.