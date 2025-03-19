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Присяжный адвокат: план по камерам наблюдения с распознаванием лиц не может быть реализован

Перевод: Павел Соболев
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В полицейской сети видеонаблюдения в данный момент имеется около 1600 камер.
В полицейской сети видеонаблюдения в данный момент имеется около 1600 камер. Фото: Tairo Lutter

Министерство внутренних дел планирует создать общеэстонскую сеть камер наблюдения с распознаванием лиц и номеров, но, по словам присяжного адвоката Карри Гинтера, этот план юридически неосуществим.

План по созданию общенациональной сети камер, поддерживающих распознавание лиц и номеров в общественных местах, которую можно будет использовать в любое время для борьбы с нарушениями правопорядка, был впервые занесен еще в план развития МВД на 2020-2024 годы. Ожидается, что соответствующий анализ будет завершен к 2027 году.

Карри Гинтер, адвокат и доцент кафедры европейского права Тартуского университета, заявил, что план Министерства внутренних дел будет незаконным и что он противоречит практике Европейского суда.

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