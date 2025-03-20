Ровно через неделю будет поставлена точка в споре об избирательном праве неграждан Эстонии и изменении Конституции в срочном порядке. Чем завершится долгий процесс? Кто лишится права голоса на местных выборах?
В дискуссии примут участие парламентарии от коалиции и оппозиции: Игорь Таро («Ээсти 200»), Вадим Белобровцев (Центристская партия) и Яак Ааб (Социал-демократическая партия). Следите за прямым эфиром в 14:30!
- К чему все свелось на решающем этапе?
- Лишатся ли серопаспортники права голоса?
- Как проголосуют соцдемы из оппозиции?
- Изменилась ли их позиция вне правительства?
- Есть ли единство в «Ээсти 200» по серым паспортам?
- Сколько голосов решат судьбу законопроектов?
- Какие цели будут достигнуты?