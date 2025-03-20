Чт, 20.03.2025
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Условия
Согласие
EST
ENG
Редактор дня
(+372) 666 2304
Cообщи

ДИСКУССИЯ В СТУДИИ Избирательное право – развязка сюжета ясна? (1)

Copy

Ровно через неделю будет поставлена точка в споре об избирательном праве неграждан Эстонии и изменении Конституции в срочном порядке. Чем завершится долгий процесс? Кто лишится права голоса на местных выборах?​

В дискуссии примут участие парламентарии от коалиции и оппозиции: Игорь Таро («Ээсти 200»), Вадим Белобровцев (Центристская партия) и Яак Ааб (Социал-демократическая партия). Следите за прямым эфиром в 14:30!

  • К чему все свелось на решающем этапе?
  • Лишатся ли серопаспортники права голоса?
  • Как проголосуют соцдемы из оппозиции?
  • Изменилась ли их позиция вне правительства?
  • Есть ли единство в «Ээсти 200» по серым паспортам?
  • Сколько голосов решат судьбу законопроектов?
  • Какие цели будут достигнуты?
Комментарии (1)
Copy

Ключевые слова

Наверх