В дискуссии приняли участие парламентарии от коалиции и оппозиции: Игорь Таро («Ээсти 200»), Вадим Белобровцев (Центристская партия) и Яак Ааб (Социал-демократическая партия). Смотрите повтор эфира!

Выдержки из беседы:

– К чему всё свелось на решающем этапе?

Вадим Белобровцев (Центристская партия): – В среду, 26 марта, в третьем чтении будет рассматриваться законопроект об изменении Конституции в срочном порядке. На данный момент в нем говорится, что голосовать в будущем на муниципальных выборах смогут граждане Эстонии, Евросоюза, стран НАТО и лица без гражданства. Не смогут голосовать граждане РФ и Беларуси.

Однако в парламентском производстве есть еще две поправки к данному законопроекту. Смысл одной из них сводится к тому, что голосовать на местных выборах смогут только граждане Эстонии, а серопаспортники сделают это в последний раз в октябре 2025 года. После этого они лишатся права голоса.

Согласно второй поправке, серопаспортники не смогут принять участие в голосовании уже на ближайших выборах.

Игорь Таро («Ээсти 200»): – По оценке правоведов, первая редакция законопроекта, в который оговаривался особый статус лиц без гражданства, была неудачной. Совершенно нормально, что право голоса будут иметь только граждане Эстонии.