Через неделю будет поставлена точка в споре об избирательном праве неграждан Эстонии и изменении Конституции в срочном порядке. Чем завершится долгий процесс? Кто лишится права голоса на местных выборах?
В дискуссии приняли участие парламентарии от коалиции и оппозиции: Игорь Таро («Ээсти 200»), Вадим Белобровцев (Центристская партия) и Яак Ааб (Социал-демократическая партия). Смотрите повтор эфира!
Выдержки из беседы:
– К чему всё свелось на решающем этапе?
Вадим Белобровцев (Центристская партия): – В среду, 26 марта, в третьем чтении будет рассматриваться законопроект об изменении Конституции в срочном порядке. На данный момент в нем говорится, что голосовать в будущем на муниципальных выборах смогут граждане Эстонии, Евросоюза, стран НАТО и лица без гражданства. Не смогут голосовать граждане РФ и Беларуси.
Однако в парламентском производстве есть еще две поправки к данному законопроекту. Смысл одной из них сводится к тому, что голосовать на местных выборах смогут только граждане Эстонии, а серопаспортники сделают это в последний раз в октябре 2025 года. После этого они лишатся права голоса.
Согласно второй поправке, серопаспортники не смогут принять участие в голосовании уже на ближайших выборах.
Игорь Таро («Ээсти 200»): – По оценке правоведов, первая редакция законопроекта, в который оговаривался особый статус лиц без гражданства, была неудачной. Совершенно нормально, что право голоса будут иметь только граждане Эстонии.
Пора осознать, что всем тем людям, которые связывают себя со страной проживания, нужно подать на гражданство. Никаких препятствий для этого нет. Из российского гражданства уже год как выпускают, от него можно отказаться. Что касается серопаспортников, то нет ничего сложного в том, чтобы подать заявление на гражданство и сдать экзамены.
Яак Ааб (Социал-демократическая партия): – Изначально мы были против спешки в вопросе избирательного права. Однако в ситуации войны в Украине и наличия стран-агрессоров – России и Беларуси, – в Рийгикогу встал вопрос о лишении граждан стран-агрессоров права голоса. В попытке найти компромисс внутри коалиции было решено лишить права голоса граждан РФ и Беларуси, проживающих в Эстонии, но оставить возможность голосовать для серопаспортников. Последние не связаны ни с одним другим государством, кроме Эстонии.
Мы предполагаем, что если их лишат права голоса, то президент может не провозгласить этот закон. В результате может даже не получиться лишить права голоса граждан РФ и Беларуси.
– Как будут голосовать 26 марта социал-демократы?
Яак Ааб (Социал-демократическая партия): – Знаете, в последние дни за нами прямо все бегают в Рийгикогу, пытаясь уговорить изменить позицию.
Мы четко сказали: социал-демократы давно определись со своей позицией по серым паспортам и остаются при своем мнении. Мы против лишения серопаспортников права голоса!
Игорь Таро («Ээсти 200»): – Если у соцдемов проголосуют по совести, не придерживаясь чисто партийной линии, то все предложенные коалицией поправки пройдут.
Яак Ааб (Социал-демократическая партия): – Откуда «Ээсти 200» это берет? Мы несколько раз обсуждали вопрос и в правлении, и во фракции нашей партии: все думают одинаково. Не знаю ни одного члена фракции, который проголосовал бы иначе.
Игорь Таро («Ээсти 200»): – А я знаю нескольких! Имена называть не буду. Вот и посмотрим, что произойдет на следующей неделе.
Яак Ааб (Социал-демократическая партия): – Это чистая ложь!
– А как будет голосовать «Ээсти 200»? Партия едина в своем желании лишить серопаспортников права голоса?
Игорь Таро («Ээсти 200»): – Да!
– Несмотря на то, что вы в свое время подписывались под другим законопроектом, оставляющим право голоса за серопаспортниками?
Игорь Таро («Ээсти 200»): – Любой законопроект эволюционирует в ходе обсуждения в Рийгикогу.
Вадим Белобровцев (Центристская партия): – Если говорить о фактах, то всё очень просто. Центристы говорили с самого начала, что приводимые сейчас аргументы не стоят выеденного яйца. Придуманы они исключительно для того, чтобы завуалировать главный и решающий аргумент. Заключается он в том, чтобы повлиять на результаты муниципальных выборов, отодвинув от избирательных урн 130 000 человек. Если серопаспортники сохранят право голоса, то таких останется около 70 000 человек.
По большому счету, от социал-демократов 26 марта будет зависеть, пройдет или нет данный законопроект.
Семь депутатов центристской фракции проголосуют «против». Могу это гарантировать! Мы убеждены, что ни у кого нельзя забирать право голоса.
26 марта будет видно, что, если все 14 социал-демократов в Рийгикогу вместе с центристской фракцией проголосуют «против», то законопроект не пройдет, Конституция останется нетронутой.
Яак Ааб (Социал-демократическая партия): – Нельзя утверждать, что мы отказываемся от своих принципов. В свое время внутри партии мы спорили только о гражданах РФ и Беларуси. Тогда мы сошлись во мнении, что нет никаких существенных аргументов в пользу лишения права голоса серопаспортников. Подобное решение было принято давно. С тех пор оно не изменилось.
Подробнее в повторе!
К чему все свелось на решающем этапе?
Лишатся ли серопаспортники права голоса?
Как проголосуют соцдемы из оппозиции?
Изменилась ли их позиция вне правительства?
Есть ли единство в «Ээсти 200» по серым паспортам?