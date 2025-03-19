Удары по инфраструктуре, «окружение» ВСУ и остановка помощи Киеву: главные нестыковки в сообщениях о разговоре Трампа с Путиным

Впрочем, какими бы ни были результаты договоренности между Трампом и Путиным, к утру среды стало ясно, что прекращения огня по инфраструктуре в действительности не было.

Хотя российские военные утверждают, что сбили часть своих беспилотников-камикадзе, летевших в Украину, Киев настаивает, что удары по энергетическим и другим инфраструктурным объектам продолжались. В России же после атаки украинских дронов по нефтебазе в Краснодарском крае начался пожар (хотя до вечера среды Киев формально не соглашался соблюдать договоренности, о которых заявили Трамп и Путин).

О чем именно стороны будут говорить на Ближнем Востоке

В своих заявлениях о результатах разговора Трампа с Путиным как Кремль, так и Белый дом говорят, что стороны условились начать дальнейшие консультации об урегулировании российско-украинской войны. Однако они несколько по-разному расставили акценты, когда говорили о сути этих переговоров.

Пресс-служба Путина отдельно пишет, что будущие двухсторонние встречи будут посвящены идее Трампа, «касающейся безопасности судоходства в акватории Черного моря». «Условлено начать переговоры для дополнительной проработки конкретных деталей такой договоренности», - писал Кремль.

Министр иностранных дел Украины и глава Госдепа США во время переговоров в Джидде. Фото: EPA

До переговоров украинской и американской делегаций в Саудовской Аравии, где Киев согласился с предложением о США о полном 30-дневном перемирии, Владимир Зеленский предлагал объявить прекращения огня в воздухе и на море.