Институт финансов Swedbank опубликовал индекс финансового здоровья, измеряющий финансовые возможности и знания жителей Эстонии, Швеции, Латвии и Литвы. Хотя индекс финансового здоровья в этих странах в годовом сравнении остался на прежнем уровне или вырос, только в Эстонии и Швеции общее финансовое здоровье населения находится на хорошем уровне. Финансовое здоровье населения Латвии и Литвы находится в тяжелом состоянии.
Результаты опроса, который проводится уже третий год подряд, показывают, насколько сбалансированы у респондентов повседневные финансы, достаточно ли у них сбережений на случай непредвиденных ситуаций и долгосрочных сбережений для выхода на пенсию, насколько их доходы позволяют справляться с долговой нагрузкой и хватает ли им знаний для принятия разумных финансовых решений.
Среди представленных стран самый высокий индекс финансового здоровья — в Швеции (73 балла), а среди стран Балтии — в Эстонии (60 баллов). В Литве индекс финансового здоровья составляет 56 баллов, в Латвии — 47 баллов. По сравнению с 2024 годом индекс финансового здоровья не изменился в Швеции и Латвии, но вырос на один пункт в Эстонии и на два пункта в Литве.
Значение индекса финансового здоровья оценивается по шкале от 0 до 100, где 60 баллов и выше указывают на хорошее или крепкое финансовое здоровье, от 40 до 59 баллов — на напряженное финансовое здоровье, а от 0 до 39 баллов — на уязвимое финансовое здоровье.
В наиболее сложной ситуации находятся женщины и люди в возрасте 40–49 лет
«Эстония выделяется своим очень высоким уровнем финансовой грамотности, особенно среди молодежи. Это также основная область, которая двигает наш индекс финансового здоровья в положительном направлении, — отметила руководитель Института финансов Swedbank Мари-Лийс Яэгер. — Хотя общий индекс финансового здоровья в Эстонии за последние годы вырос, ситуация остается пограничной, и почти половина респондентов по-прежнему находится в сложной ситуации. Если говорить точнее, финансовое здоровье 45% жителей Эстонии уязвимо или находится под угрозой».
В Эстонии доля людей с хорошим или крепким финансовым здоровьем самая высокая среди людей в возрасте 30–39 лет (60%), а самая низкая среди людей в возрасте 40–49 лет (49%). По мнению Яэгер, положение людей в возрасте сорока лет можно объяснить тем, что в этот период жизни у них есть обязательства как по отношению к детям, так и к родителям, а также более высокие ожидания относительно уровня их жизни. В остальных возрастных группах доля жителей с хорошим или крепким финансовым здоровьем колеблется в пределах 52–54%.
В Эстонии индекс финансового здоровья самый высокий среди предпринимателей и самый низкий — среди безработных. Доля людей с уязвимым или напряженным финансовым здоровьем также выше среди женщин. В Эстонии 50% женщин имеют хорошее или крепкое финансовое здоровье, а 26% имеют уязвимое финансовое здоровье. Среди мужчин эти показатели составляют 59% и 19%.
«Более слабое финансовое здоровье женщин можно объяснить разрывом в оплате труда, который по-прежнему является актуальной темой в обществе, а также более частой финансовой зависимостью от партнера и более слабыми знаниями о финансах», — пояснила Яэгер.
Финансовое здоровье также имеет предсказуемую связь с доходом: чем выше чистый доход человека, тем больше вероятность того, что у него будет лучшее финансовое здоровье. В Эстонии индекс финансового здоровья самый низкий среди людей с чистым доходом до 300 евро и самый высокий среди людей с чистым доходом более 1600 евро.
Людям необходим резерв сбережений
Чуть больше половины (58%) жителей Эстонии считают, что контролируют свои финансы, но 16% полагают, что не контролируют их. По сравнению с 2024 годом уверенность жителей в адекватности своей социальной защиты снизилась: тогда так считали 43% жителей, в этом году этот показатель составляет 38%. Увеличилась доля жителей, которые считают, что у них вообще нет никаких гарантий на случай непредвиденных событий. В 2024 году их было 16%, а сейчас — 20% населения.
Из числа людей, принявших участие в опросе, 42% отметили, что у них есть резервный фонд сбережений в размере не менее трехмесячного дохода, 41% имеют меньшую сумму, а 14% не имеют резервного фонда сбережений.
«Хотя зарплаты выросли, расходы также выросли, что затрудняет увеличение сбережений. Поэтому результаты прошлого года были схожи с результатами этого года», — добавила руководитель Института финансов Swedbank.
Достаточный фонд душевного спокойствия чаще всего есть у людей старше 60 лет (48%) и, если сравнивать по сферам деятельности, у предпринимателей (58%). Как и ожидалось, отсутствие буфера сбережений чаще встречается среди людей с низкими доходами (54%), а также среди безработных (54%) и студентов (25%).
Формирование буфера сбережений также осложняется тем фактом, что 20% эстонцев оценивают свои доходы как равные своим расходам, а 21% имеют доходы, которые меньше расходов.
«Ситуация, когда сбережений нет или они незначительны, определенно вызывает стресс. Чтобы снизить стресс, стоит начать создавать фонд душевного спокойствия уже сегодня, ведь принятие решения может откладываться бесконечно, — подчеркнула Яэгер. — Для начала можно откладывать небольшие суммы, которые появляются при отказе от некоторых покупок, если это вообще возможно. Небольшой буфер может пригодиться в ситуации, когда, например, вы потеряете работу или произойдет что-то непредвиденное».
По заказу Swedbank исследовательская компания Kantar провела опрос в Эстонии, Швеции, Латвии и Литве в январе 2025 года.
В опросе приняли участие около 6000 человек в возрасте 18 лет и старше, в том числе около 1000 респондентов из Эстонии. Подобные опросы проводились и в предыдущие годы, однако в этом году методология опроса была изменена. В связи с изменением методологии в настоящем пресс-релизе и отчёте сравниваются только результаты опроса 2024 года, которые были пересчитаны на основе новой методологии.