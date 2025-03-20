Людям необходим резерв сбережений

Чуть больше половины (58%) жителей Эстонии считают, что контролируют свои финансы, но 16% полагают, что не контролируют их. По сравнению с 2024 годом уверенность жителей в адекватности своей социальной защиты снизилась: тогда так считали 43% жителей, в этом году этот показатель составляет 38%. Увеличилась доля жителей, которые считают, что у них вообще нет никаких гарантий на случай непредвиденных событий. В 2024 году их было 16%, а сейчас — 20% населения.

Из числа людей, принявших участие в опросе, 42% отметили, что у них есть резервный фонд сбережений в размере не менее трехмесячного дохода, 41% имеют меньшую сумму, а 14% не имеют резервного фонда сбережений.

«Хотя зарплаты выросли, расходы также выросли, что затрудняет увеличение сбережений. Поэтому результаты прошлого года были схожи с результатами этого года», — добавила руководитель Института финансов Swedbank.

Достаточный фонд душевного спокойствия чаще всего есть у людей старше 60 лет (48%) и, если сравнивать по сферам деятельности, у предпринимателей (58%). Как и ожидалось, отсутствие буфера сбережений чаще встречается среди людей с низкими доходами (54%), а также среди безработных (54%) и студентов (25%).

Формирование буфера сбережений также осложняется тем фактом, что 20% эстонцев оценивают свои доходы как равные своим расходам, а 21% имеют доходы, которые меньше расходов.

«Ситуация, когда сбережений нет или они незначительны, определенно вызывает стресс. Чтобы снизить стресс, стоит начать создавать фонд душевного спокойствия уже сегодня, ведь принятие решения может откладываться бесконечно, — подчеркнула Яэгер. — Для начала можно откладывать небольшие суммы, которые появляются при отказе от некоторых покупок, если это вообще возможно. Небольшой буфер может пригодиться в ситуации, когда, например, вы потеряете работу или произойдет что-то непредвиденное».

По заказу Swedbank исследовательская компания Kantar провела опрос в Эстонии, Швеции, Латвии и Литве в январе 2025 года.

В опросе приняли участие около 6000 человек в возрасте 18 лет и старше, в том числе около 1000 респондентов из Эстонии. Подобные опросы проводились и в предыдущие годы, однако в этом году методология опроса была изменена. В связи с изменением методологии в настоящем пресс-релизе и отчёте сравниваются только результаты опроса 2024 года, которые были пересчитаны на основе новой методологии.