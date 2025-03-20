Отличная новость! Хенри Сильдару вышел в финал слоупстайла на чемпионате мира

Страну представляют сноубордистка Лаура Анга и фристайл-лыжники Май-Брит Тедер и Хенри Сильдару.

В первом заезде судьи оценили выступление Сильдару в 57,73 балла, что после первой попытки поставило его на девятое место среди 25 участников. Однако во втором спуске он сумел улучшить свой результат, набрав 77,25 балла – этого оказалось достаточно для выхода в финал, который состоится в субботу.

Лучший результат в первой квалификационной группе показал швейцарец Андри Рагеттли, получивший 84,68 балла. Последнюю, восьмую путевку в финал из этой группы завоевал американец Хантер Хендерсон (68,58).

Восьмерка сильнейших первой квалификационной группы. Фото: FIS

Вторая группа, откуда также в финал пройдут восемь лучших, выйдет на старт чуть позже. По расписанию финал в слоупстайле на чемпионате мира должен состояться в субботу в 13:30, однако из-за погодных условий возможны изменения.