Уверенный дебют: Хенри Дрелл успешно стартовал в Лиге чемпионов, победная серия «Тенерифе» продолжается

Перешедший в «Тенерифе» на прошлой неделе, Дрелл провел на площадке более 15 минут. Хотя его первый бросок оказался неточным, в итоге он набрал 5 очков, сделал 3 подбора и отдал 1 результативную передачу.

Главный тренер Чус Видоррета не выпустил Дрелла на площадку в заключительной четверти.

Хотя «Тенерифе» уверенно контролировал игру и шел к победе, за четыре секунды до финальной сирены «Алияга Петким» сократил отставание до четырех очков после точного дальнего броска. Однако на этом турецкая команда остановилась и больше очков не набрала.

Самыми результативными игроками «Тенерифе» стали Константин Костадинов (22 очка) и Льюис Коста (16 очков). В составе «Алияга Петким» лучшим был Дамьен Дотсон с 15 очками, а 14 баллов набрал Уэсли Ван Бек, который два года назад выступал за «Калев/Крамо».

«Тенерифе» остается непобежденным в Лиге чемпионов в этом сезоне, возглавляя группу с пятью победами. Благодаря сегодняшнему успеху команда обеспечила себе выход в четвертьфинал.

В воскресенье «Тенерифе» сыграет против «Андорры» в чемпионате Испании, где Дрелл, вероятно, дебютирует в одной из сильнейших национальных лиг Европы.