Об этом говорится в Белой книге (правительственном информационном документе. - Ред.) по оперативной готовности европейской обороны на период до 2030 года. Пояснения к нему обнародованы в среду, 19 марта, в Брюсселе.

Российская Федерация использует «сеть системной нестабильности», в том числе благодаря тесному сотрудничеству с другими авторитарными державами, отмечается в документе.

Москва постоянно «нагнетает напряженность и нестабильность» в соседних с Европой странах, - будь то государства Западных Балкан, Грузия, Молдова или Армения, - и оказывает растущее дестабилизирующее влияние в Африке, подчеркивается в нем далее.

«Если РФ позволят достичь целей в Украине, ее территориальные амбиции распространятся дальше»

«Если России позволят достичь своих целей в Украине, ее территориальные амбиции распространятся дальше», - уверены в Брюсселе.

Ожидается, что в 2025 году траты России на оборону превзойдут соответствующие расходы государств-членов ЕС в расчете по паритету покупательной способности.

Стратегическая угроза на поле боя

Вооруженные силы РФ представляют собой «серьезную стратегическую угрозу на поле боя», отмечается в Белой книге. Из содержащихся в ней оценок следует, что Россия - и без того с огромным отрывом самое хорошо вооруженное европейское государство - теперь имеет экономику, ориентированную в основном на достижение военных целей и опирающуюся на промышленную мобилизацию и технологические инновации.

При этом в целом европейские расходы на оборону - гораздо ниже, чем у США, и, что еще более тревожно, чем у РФ или Китая, опасаются в Брюсселе. Перестройка европейской обороны в течение длительного периода времени потребует масштабных инвестиций, как государственных, так и частных, констатируют там.

Белая книга - шаг к созданию Европейского оборонного союза

В Брюсселе видят Белую книгу как шаг к созданию Европейского оборонного союза, называя этот процесс интеграционным и поэтапным.

На перевооружение Европы будет выделено около 800 млрд евро, заявили представители стран-членов ЕС по итогам экстренного саммита в Брюсселе 6 марта.

Как ожидается, большая часть пакета - 650 млрд евро - должна быть получена за счет новых долгов входящих в Евросоюз отдельных государств, а не за счет совместных заимствований европейцев. Оставшиеся 150 млрд евро - за счет кредитов, обеспеченных бюджетом ЕС.