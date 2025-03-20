По словам лидера «Ээсти 200» и министра образования Кристины Каллас, людям нужно честно сказать, что пересмотр индексации – один из способов сделать пенсионную систему более устойчивой, пишет Rus.ERR.
«Сегодня у нас уже нет мировоззренческих конфликтов, поэтому моя вера в то, что мы сможем принять следующие непопулярные решения, выше, чем при предыдущем правительстве. Потому что у нас были конфликты с социал-демократами по поводу регуляций и налогов», – сказала Каллас в интервью «Актуальной камере».
Говоря о пенсиях, Каллас, ранее неоднократно выступавшая с заявлениями о необходимости перестать бесконечно индексировать пенсии, отметила, что следует честно сказать людям, что нынешняя система индексации пенсий, в которую вписано внеочередное повышение, не является устойчивой.
«Мы можем сделать одно из двух: либо повысить пенсионный возраст, либо вычесть из индексации чрезвычайные повышения пенсий и таким образом затормозить рост пенсий», – сказала лидер она.