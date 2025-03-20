«Сегодня у нас уже нет мировоззренческих конфликтов, поэтому моя вера в то, что мы сможем принять следующие непопулярные решения, выше, чем при предыдущем правительстве. Потому что у нас были конфликты с социал-демократами по поводу регуляций и налогов», – сказала Каллас в интервью «Актуальной камере».