Знаменитый футболист купил эксклюзивный спорткар - в мире таких всего 250 штук

В прошлом году Холанд совместно с норвежским миллиардером и коллекционером автомобилей Оле Эртваагом приобрел Mercedes AMG стоимостью 2,62 миллиона фунтов.

Сейчас Холанд вместе с Эртваагом пополнили коллекцию еще одним суперкаром: им стал Bugatti Tourbillon стоимостью 4 миллиона фунтов стерлингов. Машина выпущена огнариченным тиражом – всего 250 штук.

Bugatti Tourbillon обладает внушительными техническими характеристиками. Гибридный двигатель V16 мощностью 1800 лошадиных сил разгоняет авто до 100 км/ч за две секунды и до 200 км/ч за пять секунд. Максимальная скорость суперкара составляет 277 миль в час (445 км/ч).

Автомобиль отличается футуристическим дизайном с культовой дверью в форме крыльев бабочки. The Sun сообщает, что базовая стоимость машины составляет около 3,2 миллиона фунтов, но из-за строгих налогов на выбросы в Норвегии общая сумма возросла до 4 миллионов.