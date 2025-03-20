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Индекс цен производителей промышленной продукции снова вырос

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Производство. Фото иллюстративное.
Производство. Фото иллюстративное. Фото: Pixabay

Индекс цен производителей промышленной продукции, который отражает изменение цен на промышленные товары, производимые в Эстонии как для внутреннего рынка, так и на экспорт, в феврале 2025 года по сравнению с январем вырос на 3,3%, а по сравнению с тем же месяцем прошлого года - на 6,1%.​

По словам руководителя группы статистики цен производителей Департамента статистики Эстонии Эвели Шокман, на индекс цен производителей по сравнению с февралем 2024 года больше всего повлиял рост цен в сфере электроснабжения, деревообработки, производстве изделий из дерева и пищевой продукции.

«Обратное влияние оказало снижение цен в производстве металлических изделий, бумаги и бумажной продукции, а также мебели. В целом в обрабатывающей промышленности рост цен составил 2,3%, в том числе в производстве пищевых продуктов - 2,9%», - добавила Шокман.

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