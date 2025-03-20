Индекс цен производителей промышленной продукции снова вырос

Индекс цен производителей промышленной продукции, который отражает изменение цен на промышленные товары, производимые в Эстонии как для внутреннего рынка, так и на экспорт, в феврале 2025 года по сравнению с январем вырос на 3,3%, а по сравнению с тем же месяцем прошлого года - на 6,1%.​