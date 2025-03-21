В студии Postimees Пеэтер Тайм: есть ли у Трампа реальные рычаги для прекращения войны?

- До разговора Трампа и Путина складывалось впечатление, что Трамп будет настаивать на полном прекращении огня на 30 дней, но в итоге в главном фокусе оказался лишь отказ от ударов по энергообъектам. Пресс-служба Кремля даже потом гордо рапортовала, что те дроны, которые во время разговора Путина и Трампа еще летели в сторону украинских энергообъектов, после разговора были сбиты российскими же силами по распоряжению Путина. Можно ли дать такую оценку, что вот это сужение темы прекращения огня до энергетической инфраструктуры - это результат успешного давления Москвы на Вашингтон?

- Марко Рубио и Майк Уолтц сообщили, что Зеленский попросил у Трампа дополнительные системы ПВО для защиты гражданского населения, особенно Patriot, и Трамп согласился работать с ним в этом направлении, чтобы найти для Украины то, что есть в наличии, особенно в Европе. С учетом «знаков внимания» Трампа Путину, стоит ли Украине надеяться на получение нового защитного вооружения при посредничестве или при прямом участии США? Или же, возможно, чтобы Трамп не говорил на людях, его администрация в действительности ищет возможности давить не только на Зеленского, но и на Путина?

- Трамп поостыл к украинским редкоземельным металлам и теперь больше говорит о «передаче украинской ядерной энергетики во владение США». Экономисты и ученые в области естественных наук высказывают сомнения в том, что подобные сделки могут быть так уж полезны американской экономике. Что стоит за этими метаниями Трампа от одной странной идее к другой? Это больше попытка понравиться своему невежественному избирателю, показав ему, что США больше никому не помогут за просто так, или Трамп и сам жертва не самых мудрых советников, которые ему нашептывают эти идеи?

Смотрите в прямом эфире!