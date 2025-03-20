В феврале Эстония вместе с другими балтийскими странами присоединилась к континентальной европейской электросети. Это означает, что уже летом с населения начнут взимать новую плату, но кто и как это будет делать - остается только догадываться.
Для подписчиков
Через несколько месяцев в Эстонии появится новый налог, но пока никто не знает, как его платить
Сначала хорошие новости: если до февральского подключения к континентальной европейской сети Эстония не знала, сколько мы будем платить за поддержание частоты в сети, то результаты первого месяца, по крайней мере, дают представление.