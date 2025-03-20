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Через несколько месяцев в Эстонии появится новый налог, но пока никто не знает, как его платить

Перевод: Дмитрий Рая
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Линии электропередач (иллюстративное фото).
Линии электропередач (иллюстративное фото). Фото: Margus Ansu

В феврале Эстония вместе с другими балтийскими странами присоединилась к континентальной европейской электросети. Это означает, что уже летом с населения начнут взимать новую плату, но кто и как это будет делать - остается только догадываться.

Сначала хорошие новости: если до февральского подключения к континентальной европейской сети Эстония не знала, сколько мы будем платить за поддержание частоты в сети, то результаты первого месяца, по крайней мере, дают представление.

Компания Elering подтвердила, что соответствующие расходы в феврале составили менее 5,31 евро за мегаватт-час. Это хорошая новость, потому что эта стоимость скоро будет включена в наши счета за электричество. Поскольку это был первый случай покупки резерва частоты, а февраль обычно холодный и ветреный, были опасения, что финансовый удар будет сильнее, но худшего удалось избежать.

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