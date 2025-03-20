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Изменения в графике школьных каникул вызывают путаницу

Перевод: Валерия Ермакова
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Министерство образования и науки проводит реформу школьных каникул, но на деле это не приведет к существенным изменениям - это как если ты отрезжешь нижнюю часть юбки и пришьешь ее наверх.
Министерство образования и науки проводит реформу школьных каникул, но на деле это не приведет к существенным изменениям - это как если ты отрезжешь нижнюю часть юбки и пришьешь ее наверх. Фото: Tairo Lutter

Желание Министерства образования и науки пересмотреть график школьных каникул, по мнению некоторых, вызывает лишь путаницу. Союз ученических представительств Эстонии посоветовал министру избегать постоянных косметических изменений.

В этом году весенние школьные каникулы пройдут с 14 по 20 апреля, что на неделю отличается от прошлогоднего графика. Причиной переноса стали госэкзамены в основной школе, которые в этом году состоятся на два месяца раньше обычного.

«Все перевернулось с ног на голову, и это вызвало тревогу», - сказала министр образования и науки Кристина Каллас («Ээсти 200»).

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