Желание Министерства образования и науки пересмотреть график школьных каникул, по мнению некоторых, вызывает лишь путаницу. Союз ученических представительств Эстонии посоветовал министру избегать постоянных косметических изменений.
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Изменения в графике школьных каникулах вызывают путаницу
В этом году весенние школьные каникулы пройдут с 14 по 20 апреля, что на неделю отличается от прошлогоднего графика. Причиной переноса стали госэкзамены в основной школе, которые в этом году состоятся на два месяца раньше обычного.