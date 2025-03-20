Перемирия ждали еще во времена правления предыдущего президента США Джо Байдена. «Когда к власти пришел Дональд Трамп, снова появилось небольшое воодушевление, поскольку многие надеялись, что он - человек, который, если принял решение, то действует, - отмечает T-Bone. - Другой вопрос, насколько эти решения хороши. Но если посмотреть на ребят, которые воюют уже долгое время, для них сейчас не так важно, чем все закончится. Они не просто хотят, а действительно нуждаются в перемирии».

По словам эстонца, который осенью 2022 года в составе специального подразделения «Омега» Международного легиона Украины участвовал в освобождении Харьковской области, он прекрасно понимает молодых украинских бойцов, находящихся на передовой, потому что никто не хочет идти на верную смерть. «Это настоящая мясорубка, - описывает 41-летний T-Bone ситуацию на фронте. - Молодые парни, которым всего 23-24 года, только начинают жить, и я их прекрасно понимаю - они не хотят идти на войну и погибать за копейки».

Выгода для России

С другой стороны, рассуждает T-Bone, временное перемирие скорее сыграло бы на руку российским вооруженным силам. «За три года мы так измотали россиян, что сейчас они еле держатся на ногах, - отметил он. - Если дать им спокойно отсидеться в углу и передохнуть, ничто уже не сможет помешать их возвращению. Это должно быть очевидно для всей остальной Европы».